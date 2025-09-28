Diário do Nordeste
Popó x Wanderlei Silva termina com briga generalizada no Spaten Fight Night

No meio da confusão, Wand foi atingido por um golpe no queixo e caiu desacordado; Popó foi declarado vencedor

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 07:18)
Jogada
Legenda: Staff dos lutadores entrou em cena e protagonizou cena lamentável
Foto: Reprodução TV Globo

O que era para ser um encontro histórico entre dois ícones das lutas brasileiras acabou em polêmica e tumulto. Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva se enfrentaram na noite de sábado (27), em São Paulo, no combate principal do Spaten Fight Night. A luta, que prometia oito rounds de trocação entre lendas, foi encerrada precocemente no quarto assalto após uma série de infrações cometidas por Wanderlei.

O árbitro interrompeu o duelo após três advertências por uso irregular da cabeça por parte de Wanderlei, que insistia em avançar com a cabeça baixa e chegou a acertar Popó com uma cabeçada clara. A desclassificação foi decretada, mas o fim da luta deu início a um cenário caótico.

Com o anúncio da interrupção, membros das equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada tomou conta do evento. No meio da confusão, Wanderlei Silva foi atingido por um golpe no queixo e caiu desacordado. O veterano precisou de atendimento médico e foi levado de maca para o Hospital São Luiz, onde passou por avaliação. Segundo seu empresário, o procedimento foi apenas preventivo.

Popó x Wanderlei Silva em luta no Spaten Fight Night
Legenda: Popó x Wanderlei Silva não terminou do jeito que os fãs gostariam
Foto: Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto

Patrocinadora lamenta batalha campal

A patrocinadora do evento, Spaten, se manifestou nas redes sociais lamentando o ocorrido e reforçando seu compromisso com os valores do esporte e o respeito às regras.

Apesar da vitória oficial de Popó por desclassificação, o episódio deixou um gosto amargo para os fãs e levantou questionamentos sobre os limites da rivalidade no esporte de combate.

Veja todos os resultados do Spaten Fight Night

Spaten Fight Night
São Paulo, 27 de setembro de 2025
Card do evento

  • Popó Freitas venceu Wanderlei Silva por desclassificação a 1m34s do R4
  • Bia Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime (98 -92, 96-94, 98-92)
  • Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime (triplo 100 - 90)
  • Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcellos por decisão unânime (triplo 29 - 28)
