Popó x Wanderlei Silva termina com briga generalizada no Spaten Fight Night

O que era para ser um encontro histórico entre dois ícones das lutas brasileiras acabou em polêmica e tumulto. Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva se enfrentaram na noite de sábado (27), em São Paulo, no combate principal do Spaten Fight Night. A luta, que prometia oito rounds de trocação entre lendas, foi encerrada precocemente no quarto assalto após uma série de infrações cometidas por Wanderlei.

O árbitro interrompeu o duelo após três advertências por uso irregular da cabeça por parte de Wanderlei, que insistia em avançar com a cabeça baixa e chegou a acertar Popó com uma cabeçada clara. A desclassificação foi decretada, mas o fim da luta deu início a um cenário caótico.

Com o anúncio da interrupção, membros das equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada tomou conta do evento. No meio da confusão, Wanderlei Silva foi atingido por um golpe no queixo e caiu desacordado. O veterano precisou de atendimento médico e foi levado de maca para o Hospital São Luiz, onde passou por avaliação. Segundo seu empresário, o procedimento foi apenas preventivo.

Legenda: Popó x Wanderlei Silva não terminou do jeito que os fãs gostariam Foto: Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto

Patrocinadora lamenta batalha campal

A patrocinadora do evento, Spaten, se manifestou nas redes sociais lamentando o ocorrido e reforçando seu compromisso com os valores do esporte e o respeito às regras.

Apesar da vitória oficial de Popó por desclassificação, o episódio deixou um gosto amargo para os fãs e levantou questionamentos sobre os limites da rivalidade no esporte de combate.

