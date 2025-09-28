Popó se desculpa por briga generalizada e desafia Vitor Belfort: "o próximo é você"

Logo após a confusão generalizada entre a sua equipe e a de Wanderlei Silva, na luta principal do Spaten Fight Night, que aconteceu neste sábado, em São Paulo, Popó Freitas pediu desculpas ao público. O tetracampeão mundial de boxe lamentou o ocorrido, mas aproveitou para lançar um desafio a Vitor Belfort.

"Eu não vim aqui para denegrir a imagem de ninguém e para fazer briga ou confusão. Vim aqui para dar um show para vocês, para fazer o melhor possível. Se o Wanderlei me deu cabeçada, se deu cotovelada, era eu e ele e mais ninguém. Nem a minha equipe e nem a equipe dele deveria se meter. A briga aqui dentro é entre eu e ele", disse Popó.

A luta estava no quarto round quando o árbitro responsável pela luta decretou o fim do duelo após Wanderlei ter cometido a terceira infração por desferir cabeçadas em Popó.

"O árbitro está aqui para decidir o que faz de bom ou de ruim. Eu tomei três cabeçadas que todos viram. Não foi cabeçada involuntária, foi proposital. Isso é boxe, não é MMA. Quero pedir perdão a vocês. Vim aqui fazer o melhor para vocês", afirmou o pugilista.

Por fim, Popó ainda desafiou Vitor Belfort.

"E outra coisa. Ô Vitor (Belfort), se você estiver aqui, meu irmão, o próximo é você! Cadê você? Cadê você, Vitor? Já que você deveria estar aqui, e não pôde lutar com o Wand, eu tive que tapar esse buraco. Cadê você pra fazer o desafio aqui? Bora!", finalizou.