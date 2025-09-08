Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Popó substitui Vitor Belfort e enfrenta Wanderlei Silva no Spaten Fight Night

O confronto será de oito rounds de dois minutos e não terá um peso limite

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 11:10)
Jogada
Legenda: Popó aceitou a luta com apenas um mês para se preparar, mas pontuou que sua vida é feita de desafios
Foto: José Tramontin / Athletico Paranaense

Tetracampeão mundial de boxe, Popó será o substituto de Vitor Belfort na luta com Wanderlei Silva, em duelo de boxe que acontecerá no próximo dia 27, em São Paulo, pelo Spaten Fight Night. O anúncio foi feito neste domingo (7) no Fantástico. A lenda do boxe aceitou o desafio de substituir o Belfort, que se lesionou nos treinamentos para o combate.

O confronto será de oito rounds de dois minutos e não terá um peso limite. Popó aceitou a luta com apenas um mês para se preparar, mas pontuou que sua vida é feita de desafios. 

Minha vida sempre foi um grande desafio. A minha vida foi literalmente uma sobrevivência em tudo. Desde os meus 23 anos venho tentando mudar a vida da minha família através do boxe. De lá para cá, falei: minha vida vai ser um desafio constante. E até hoje eu sou um desafiado. E aí veio esse convite para lutar contra Wanderlei Silva, falei: encaixa legal, dá uma luta boa. O cara foi top dos tops no Pride, UFC, e por que não testar ele no boxe? Vamos ver, quero ver se vai dar.
Popó

SPATEN FIGHT NIGHT
27 de setembro, em São Paulo
CARD DO EVENTO:
Acelino Popó Freitas x Wanderlei Silva (Boxe)
Peso-leve (até 61kg): Beatriz Ferreira x Maira Moneo (Boxe)
Peso-médio (até 74kg): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão (Boxe)
Peso-pena (até 66kg): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos (MMA)





