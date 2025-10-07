Popó anuncia aposentadoria do boxe após briga com Wanderlei Silva e chora; veja vídeo

O pugilista brasileiro Acelino Popó Freitas anunciou nesta segunda-feira (6) a sua aposentadoria do boxe. Considerado um dos grandes nomes do esporte brasileiro, sendo tetracampeão mundial de boxe, Popó chorou ao fazer o anúncio de sua aposentadoria.

A decisão foi tomada por Popó após a briga com o lutador de MMA Wanderlei Silva, depois da luta entre os dois no evento Spaten Fight Night. Após o término da luta, houve uma confusão generalizada entre os lutadores e suas equipes, ainda no ringue.

Você não tem ideia de como foi vergonhoso para mim. Passar pelo o que eu passei naquele ringue, substituir alguém para o evento acontecer, não pelo dinheiro. Não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador. A minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe. Popó Ex-pugilista

“Acabei de fazer 50 anos. Eu tenho uma vida para curtir, tenho neto para curtir. E não tenho por que me expor tanto assim como aconteceu com aquela luta. Eu nunca fui agredido daquela forma. Vergonhoso para mim, vergonhoso para o boxe”, completou.

De acordo com informações do canal Combate, Popó soma 42 vitórias em 44 lutas disputadas ao longo da carreira, sendo 34 delas vencidas com nocaute do pugilista baiano, natural de Salvador, na Bahia.