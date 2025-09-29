Popó passa por cirurgia em hospital de Salvador nesta segunda-feira (29)

O boxeador Acelino Popó Freitas divulgou um vídeo em suas redes sociais atualizando seu estado de saúde após uma briga generalizada no Spaten Fight Night, em São Paulo, no último sábado (27). No vídeo o tetracampeão mundial de boxe revelou que está internado para a realização de uma cirurgia.

"Estou em Salvador. No Hospital. Internado. Em observação. Farei um procedimento cirúrgico. Assim que possível, passarei mais detalhes a todos vocês. O que eu gostaria de estar fazendo agora era, com toda certeza, comemorando a vitória! Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro", legendou Popó, antes de continuar.

Em nota, a assessoria do atleta explicou o procedimento: "Está tudo bem com os exames de cabeça, não quebrou nada, teve sangramento interno. Porém, quebrou a mão na confusão, algo que nunca aconteceu em 35 anos de profissão", diz parte da nota enviada pela assessoria de imprensa do lutador, que ainda informou que ele entrou ao meio-dia para a cirurgia, com previsão de duração de 2h30.

CENAS LAMENTÁVEIS

O que era para ser um encontro histórico entre dois ícones das lutas brasileiras acabou em polêmica e tumulto. Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva se enfrentaram na noite de sábado (27), em São Paulo, no combate principal do Spaten Fight Night. A luta, que prometia oito rounds de trocação entre lendas, foi encerrada precocemente no quarto assalto após uma série de infrações cometidas por Wanderlei.

O árbitro interrompeu o duelo após três advertências por uso irregular da cabeça por parte de Wanderlei, que insistia em avançar com a cabeça baixa e chegou a acertar Popó com uma cabeçada clara. A desclassificação foi decretada, mas o fim da luta deu início a um cenário caótico.

Com o anúncio da interrupção, membros das equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada tomou conta do evento. No meio da confusão, Wanderlei Silva foi atingido por um golpe no queixo e caiu desacordado. O veterano precisou de atendimento médico e foi levado de maca para o Hospital São Luiz, onde passou por avaliação. Segundo seu empresário, o procedimento foi apenas preventivo.