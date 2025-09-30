Diário do Nordeste
Conselho Nacional de Boxe suspende Popó Freitas, Wanderlei Silva após confusão no Spaten Fight Night

Outros quatro lutadores foram punidos após o incidente

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:19)
Jogada
Legenda: Staff dos lutadores entrou em cena e protagonizou cena lamentável
Foto: Reprodução TV Globo

O Conselho Nacional de Boxe anunciou nesta desta terça-feira (30) que seis lutadores envolvidos na confusão após a luta principal do Spaten Fight Night foram punidos. Em comunicado oficial, a entidade informou que Popó Freitas, Wanderlei Silva, Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva, André "Dida" Amado estão suspensos dos eventos organizados pelo CNB. 

Confira os períodos de suspensão dos seis lutadores:

•Acelino "Popó" Freitas - 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)
•Iago Freitas - 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)
•Lucas Silva - 90 dias (início em 29/9/2025 e término previsto para 29/12/2025)
•Luis Claudio Freitas - 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)
•André "Dida" Amado - 365 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/9/2026)
•Wanderlei Silva - 180 dias (início em 30/9/2025 e término previsto para 30/3/2026)

Outros envolvidos

Os outros envolvidos na briga, que não são atletas ou licenciados, não podem ser formalmente punidos pelo CNB, como a entidade informou no comunicado. Mas a CNB explicou que "será recomendada a proibição de sua entrada em eventos sancionados pelo Conselho Nacional de Boxe, por prazo a ser definido".

Confusão generalizada toma conta da arena do Spaten Fight Night

Jogada

