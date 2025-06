Agentes caninos da Receita Federal no Ceará têm 'aposentadoria'; conheça os cachorros e a rotina

"O Centro Nacional de Cães de Faro é responsável por fazer a licitação e a aquisição de todos os cães com a idade de no máximo um ano. O treinamento deles é de 6 meses a 1 ano. Eles não tem contato nenhum com a droga, porque a droga é sempre isolada. Os cachorros sentem apenas o odor e recebem um presente, que é o brinquedo que a gente joga", explica Gledson.