Complexo de R$ 25 milhões em Jeri terá maior piscina da América Latina e boate aquática

O Alchymist, grupo com empreendimentos turísticos de luxo no Brasil e República Tcheca, está investindo R$ 25 milhões em um complexo de entretenimento em Jericoacoara que, segundo a empresa, contará com a maior piscina de entretenimento da América Latina.

O projeto, que deverá ser aberto ao público ainda neste ano, também prevê uma boate aquática, modelo inédito no País.

Legenda: Obras do Alchymist Crystal Lagoon estão em andamento Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Mega piscina

O Crystal Lagoon terá uma piscina de 5 mil metros quadrados, às margens da Lagoa do Paraíso, próximo de outro empreendimento da companhia. O projeto prevê ainda cachoeiras, bares aquáticos, gruta e outras atrações.

O idealizador do projeto é o empresário italiano Giorgio Bonelli, presidente do Grupo Alchymist. “Este não é apenas um novo ponto turístico, é uma expressão genuína de inovação, beleza e coragem criativa. Queremos que o mundo volte seus olhos para o Ceará.

A empresa possui no portifólio beach clubs e até um parque de dinossauros no Ceará, além de uma cadeia de restaurantes na República Tcheca.