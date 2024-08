Parque dos dinossauros em Caucaia tem réplicas em tamanho real, trilha pela floresta e surpresas

Dinossauros a uma hora de Fortaleza. Não precisa reler: é verdade mesmo. A experiência está no Alchymist Prehistoric Park, inaugurado no último 26 de julho e com potencial de ser um passeio inesquecível. Vários motivos justificam essa impressão, a começar pelo acesso. Ao longe, na estrada, já é possível avistar os gigantes jurássicos em ação.

Oferecer réplicas em tamanho real dos animais é um dos focos do parque, localizado em Caucaia, Região Metropolitana. O Argentinosaurus, por exemplo – com pescoço enorme e dieta herbívora – possui 20 metros de altura e 35 metros de comprimento. Estar perto dele é feito adentrar um filme. Tem gosto de magia e aventura.

Veja também Verso Pinacoteca do Ceará amplia dias de funcionamento e lança programa gratuito de prática de yoga Verso Conheça livrarias de rua em Fortaleza que resistem unindo livros a eventos, café e até bar

A peça não é a única a ostentar esse tamanho, porém. Outros dinos famosos – do Tiranossauro Rex ao Velociraptor – também surgem aos olhos com a mesma estatura que tinham há milhões de anos, deixando tudo bastante real e impressionante. Soma-se a isso o fato de soltarem ruídos e se movimentarem, e o encanto está dado: parece outro mundo.

Ainda que réplicas tão grandes não sejam novidade – vide exposições de dinossauros em shoppings com esse mesmo apelo – no Alchymist é diferente porque estão todos no meio do mato. Além de somar vários pontos à verossimilhança, a trilha pela floresta é, de fato, incrível. Com um quilômetro de extensão, exibe todas as 60 espécies de dinos disponíveis.

Legenda: Com 20 metros de altura e 35 metros de comprimento, o Argentinosaurus pode ser visto de longe pelos visitantes Foto: Thiago Gadelha

A priori, todos ficam paradinhos. À medida que a gente se aproxima, começam a mover os membros. Isso ocorre devido a sensores de movimento instalados por todo o trajeto. “A coisa que mais gosto é ver que as pessoas que terminam de fazer a trilha ficam verdadeiramente entusiasmadas com ela”, alegra-se Giorgio Bonelli, idealizador do parque.

Segundo ele, um caráter muito importante da experiência, para além do encantamento com os animatrônicos, são as informações ao longo da trilha. Vários painéis explicam aspectos sobre a Pré-História, e existem também placas posicionadas em 10 dinossauros estratégicos. Elas dão a possibilidade de, por meio do celular, acessar dados sobre a espécie e até recriar o animal na tela para você tirar uma foto com ele da forma que quiser.

Legenda: Painéis informativos se estendem por toda a trilha com informações sobre a Pré-História Foto: Thiago Gadelha

“É uma festa para os olhos. Claro que é para brincar, mas é uma brincadeira interessante e bem inteligente porque tem essa parte didática. Tentamos, inclusive, construir algumas cenas entre os dinossauros, como se um estivesse caçando o outro ou interagindo entre si. Asseguro que é tudo bem especial e fantástico”, sustenta Bonelli.

Noite com dinossauros

Fizemos a trilha pela manhã, mas, a partir deste sábado (10), haverá também o passeio noturno. A organização garante: apesar de ser o mesmo percurso, o impacto é totalmente diferente. Isso porque a mata, já fechada, reserva ainda mais emoções a quem se dispõe a atravessar o itinerário com os intrigantes seres de outras eras.

Por sinal, engana-se quem acredita que os animais – alguns até brasileiros – estão dispostos de forma arbitrária no ambiente. Eles respeitam à ordem cronológica de aparição no planeta. Ou seja, vão desde aqueles com até 200 milhões de anos até os mais “recentes”, de 20 a 40 milhões. “As peças vêm da China, por contêiner”, explica o engenheiro civil Darlan Rangel.

“Quando chegam aqui, tem toda a questão da montagem – estrutura metálica, acabamento e parte elétrica. Tivemos basicamente dois meses para montar essa primeira parte do projeto nos 10 hectares de terreno do parque”, calcula o responsável pelas obras. Ele também menciona a parceria com o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, no Cariri. Representantes da casa já estiveram no Alchymist e aprovaram a iniciativa.

Giorgio Bonelli, claro, é todo felicidade pelo empreendimento. Italiano residente no Brasil há 14 anos, ele é administrador de um empreendimento em Jericoacoara, e agora realiza o sonho de ter um parque temático inteiramente dedicado aos dinossauros. A ideia surgiu na terra natal há um ano e meio, quando conheceu estrutura semelhante em Turim.

Legenda: Giorgio Bonelli, idealizador do parque: paixão por dinossauros desde a infância Foto: Thiago Gadelha

“Era um pequeno parque de dinossauros de cimento. Na hora, fiquei amigo do artista que trabalhava lá. Depois de um tempo, tive a ideia de simplesmente colocar um dinossauro de cimento aqui, no Ceará, como atrativo para as crianças, e deu certo. Mas queria algo mais”. Foi quando contratou o amigo do tal artista e ele recomendou a importação dos dinossauros da China, tendo em vista a fortuna que era para construir um.

Dito e feito. Processo vai, vontade vem, o Alchymist já nasceu grande e reflete não apenas o esforço de Bonelli em prover entretenimento de qualidade: é reflexo da paixão dele de infância pela era jurássica. Filho de Gian Luigi Bonelli, criador do famoso personagem de quadrinhos Tex, o empresário se diz influenciado pelo pai a investir em algo tão criativo.

Legenda: Diferentes espécies e cenas de dinossauros aguardam os visitantes no Alchymist Foto: Thiago Gadelha

Não à toa, além do parque de dinossauros no Ceará, quer construir um parque western na Itália e um vilarejo western ao lado de Jeri contagiado pela atmosfera dos quadrinhos de Gian Luigi. “Pelo menos um pouco de fantasia peguei do meu pai. E tenho a fortuna de estar com parceiros verdadeiramente entusiastas, que fazem tudo bem e em tempo hábil”.

O que vem por aí

Muitas novidades devem ocupar o Prehistoric Park até dezembro deste ano. O que você verá neste momento é apenas a primeira fase – incluindo trilha com dinossauros, lojinha e restaurante. As próximas incluem acréscimo de mais 90 espécies de dinossauros, caverna planetário, hotel de tendas, circuito com tirolesa e trilha aquática.

Esta última, por sinal, tem possibilidade de deixar o público ainda mais atraído para o Alchymist. A ideia é fazer um circuito dentro de um barco em rio lento, passando pelo meio dos imensos seres pré-históricos. A navegação se estenderá por 1 quilômetro e 300 metros e, claro, manterá toda a magia já presente no lugar.

Legenda: Combo dá acesso à entrada no parque e ao resort localizado ao lado dele Foto: Thiago Gadelha

“É como uma trilha encantada devido ao efeito da natureza, que já ajuda muito. Queremos projetar o sentimento de você estar numa floresta descobrindo o esconderijo dos animais”, dimensiona Clea Girão, diretora comercial do parque. É ela também quem dá detalhes sobre os valores para ter acesso a tudo isso.

O combo incluindo visita ao Alchymist Prehistoric Park e entrada no Alchymist Lagoa Encantada – belíssimo resort ao lado do parque – custa R$99. Há opções também para quem deseja apenas a experiência com os dinos, a R$90; e somente com o resort, a R$35. O funcionamento é diário, de 9h às 18h.

Legenda: Desejo da organização do parque é projetar o sentimento de se estar numa floresta descobrindo o esconderijo dos animais Foto: Thiago Gadelha

Coordenador da área ambiental do negócio, Valter Braga convida todos a chegarem mais perto, tendo em vista a preocupação do negócio com a sustentabilidade. “O projeto é montar um viveiro de mudas no espaço – tanto para manutenção própria quanto para doações, em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Caucaia”, diz.

Tantos movimentos apontam para uma direção: fazer com que os instantes naquele cantinho recuado na CE-085 seja para enriquecer as horas.

Serviço

Alchymist Prehistoric Park

Rua Antônio Vicente de Nojosa, 800, Lagoa do Banana - Caucaia. Funcionamento: diariamente, das 9h às 18h, incluindo feriados. Ingressos: R$99 (combo para acesso ao Alchymist Prehistoric Park e à Alchymist Lagoa Encantada). Mais informações nas redes sociais do local