Pinacoteca do Ceará amplia dias de funcionamento e lança programa gratuito de prática de yoga

A Pinacoteca do Ceará divulgou, nesta quinta-feira (1º), o novo cronograma de funcionamento do museu. A partir do próximo dia 7 de agosto, o equipamento cultural passa a funcionar também às quartas-feiras, operando, assim, cinco dias por semana. O aumento do número de dias de programação visa ampliar o acesso do público às exposições em cartaz nos quatro pavilhões da Pinacoteca, além de possibilitar mais atividades de formação, como workshops e palestras.

Outra novidade é o início do programa Yoga ao Pôr do Sol, que será realizado toda quarta-feira, no Pátio da Pinacoteca, das 17h30 às 18h30. A iniciativa tem como intuito promover saúde e bem-estar para quem frequenta o espaço. Semanalmente, serão 30 vagas gratuitas para quem desejar praticar a atividade.

Em agosto, a prática será conduzida pelas instrutoras Ceci Shiki e Gracy Furtado, que darão aulas de meditação Sahaja Yoga, um método fundado por Shri Mataji Nirmala Devi nos anos 1970 que busca o despertar da energia interior.

Em cartaz

Legenda: Com visitação gratuita, museu passa a abrir cinco dias por semana Foto: Marília Camelo/Divulgação

Atualmente, a Pinacoteca recebe quatro exposições, sendo duas delas de longa duração: No lápis da vida não tem borracha, de Aldemir Martins, e Amar se aprende amando, de Antonio Bandeira, que homenageiam o centenário dos artistas. Ambas seguem abertas à visitação até 1º de setembro.

Ainda estão em cartaz a exposição interativa Síntese: Arte e Tecnologia na Coleção Itaú, que traz trabalhos de artistas nacionais e internacionais que discutem a ligação entre arte, ciência e tecnologia e segue em cartaz até 6 de outubro; e a mostra Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos, que reúne parte do acervo de um dos maiores nomes da arte contemporânea e segue na Capital até 29 de dezembro deste ano.

Serviço

Pinacoteca do Ceará

Horário de funcionamento: Quarta-feira a sábado, das 12h às 20h, e domingos, de 9h às 17h

Acessibilidade: audiodescrição, abafadores de ruídos, videoguias em Libras, cadeira de rodas, intérpretes de Libras e peças táteis

Acesso gratuito