Libertadores de 2026 tem 33 dos 47 clubes confirmados; veja todos os classificados por país

O futebol brasileiro tem sete clubes confirmados na Libertadores de 2026. O último que confirmou vaga foi o Fluminense, com a goleada por 5 a 0 contra o São Paulo, nesta quinta-feira (27), no Maracanã, pela Série A, se firmando matematicamente no G-7 da tabela de classificação do torneio.

Deste modo, o time carioca avança no mínimo para a pré-Libertadores, se juntando agora com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia como os representantes já confirmados.

No cenário atual, os cinco primeiros vão para a fase de grupos, enquanto o 6º e o 7º vão para a pré. O panorama pode aumentar a depender do campeão da Copa do Brasil de 2025. A competição está nas semifinais, com dois confrontos estabelecidos: Cruzeiro x Corinthians e o Vasco x Fluminense.

Para existir um incremento de vagas, o campeão precisa estar dentro do G-7 atual, o que o transformaria em um G-8. No momento, isso só é possível com títulos para Cruzeiro e Fluminense. Vale ressaltar que o 8º colocado do Brasileirão, hoje, é o São Paulo, com 48 pontos conquistados.

33 dos 47 clubes estão confirmados

No total, a Conmebol já conheceu 33 dos 47 times classificados à Libertadores de 2026. O Brasil é o país com mais representantes (7), seguido da Argentina (6), promovendo as estreias de equipes como Mirassol e Independiente Rivadavia-ARG no maior campeonato de clubes da América do Sul.

A final da edição de 2025 será neste sábado (29), às 18h, em Lima, no Peru, no confronto entre Flamengo x Palmeiras. O campeão, assim como os melhores colocados do ranking de clubes da Conmebol, serão os cabeças de chave no momento do sorteio para a formação dos chaveamentos.

O Diário do Nordeste lista então todos os clubes classificados à Libertadores de 2026 no momento, sem especificar quem estará na pré-Liberadores.

Clubes classificados para a Libertadores de 2026

Brasil (7)

Palmeiras

Flamengo

Cruzeiro

Mirassol

Botafogo

Fluminense

Bahia

Argentina (6)

Argentinos Juniors

Boca Juniors

Independiente Rivadavia

Platense

Rosario Central

Lanús

Bolívia (2)

Always Ready

The Strongest

Chile (1)

Coquimbo Unido

Colômbia (1)

Independiente Santa Fé

Equador (1)

Independiente del Valle

Paraguai (4)

2 de Mayo

Cerro Porteño

Guaraní

Libertad

Peru (4)

Alianza Lima

Cusco

Universitario

Sporting Cristal

Uruguai (4)

Liverpool

Nacional

Peñarol

Juventud

Venezuela (3)