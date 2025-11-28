Libertadores de 2026 tem 33 dos 47 clubes confirmados; veja todos os classificados por país
Até o momento, o Brasil tem sete times garantidos no torneio
O futebol brasileiro tem sete clubes confirmados na Libertadores de 2026. O último que confirmou vaga foi o Fluminense, com a goleada por 5 a 0 contra o São Paulo, nesta quinta-feira (27), no Maracanã, pela Série A, se firmando matematicamente no G-7 da tabela de classificação do torneio.
Deste modo, o time carioca avança no mínimo para a pré-Libertadores, se juntando agora com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia como os representantes já confirmados.
No cenário atual, os cinco primeiros vão para a fase de grupos, enquanto o 6º e o 7º vão para a pré. O panorama pode aumentar a depender do campeão da Copa do Brasil de 2025. A competição está nas semifinais, com dois confrontos estabelecidos: Cruzeiro x Corinthians e o Vasco x Fluminense.
Para existir um incremento de vagas, o campeão precisa estar dentro do G-7 atual, o que o transformaria em um G-8. No momento, isso só é possível com títulos para Cruzeiro e Fluminense. Vale ressaltar que o 8º colocado do Brasileirão, hoje, é o São Paulo, com 48 pontos conquistados.
33 dos 47 clubes estão confirmados
No total, a Conmebol já conheceu 33 dos 47 times classificados à Libertadores de 2026. O Brasil é o país com mais representantes (7), seguido da Argentina (6), promovendo as estreias de equipes como Mirassol e Independiente Rivadavia-ARG no maior campeonato de clubes da América do Sul.
A final da edição de 2025 será neste sábado (29), às 18h, em Lima, no Peru, no confronto entre Flamengo x Palmeiras. O campeão, assim como os melhores colocados do ranking de clubes da Conmebol, serão os cabeças de chave no momento do sorteio para a formação dos chaveamentos.
O Diário do Nordeste lista então todos os clubes classificados à Libertadores de 2026 no momento, sem especificar quem estará na pré-Liberadores.
Clubes classificados para a Libertadores de 2026
Brasil (7)
- Palmeiras
- Flamengo
- Cruzeiro
- Mirassol
- Botafogo
- Fluminense
- Bahia
Argentina (6)
- Argentinos Juniors
- Boca Juniors
- Independiente Rivadavia
- Platense
- Rosario Central
- Lanús
Bolívia (2)
- Always Ready
- The Strongest
Chile (1)
- Coquimbo Unido
Colômbia (1)
- Independiente Santa Fé
Equador (1)
- Independiente del Valle
Paraguai (4)
- 2 de Mayo
- Cerro Porteño
- Guaraní
- Libertad
Peru (4)
- Alianza Lima
- Cusco
- Universitario
- Sporting Cristal
Uruguai (4)
- Liverpool
- Nacional
- Peñarol
- Juventud
Venezuela (3)
- Carabobo
- Deportes La Guaira
- Universidad Central de Venezuela