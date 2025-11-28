Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Libertadores de 2026 tem 33 dos 47 clubes confirmados; veja todos os classificados por país

Até o momento, o Brasil tem sete times garantidos no torneio

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Alexandre Mota
Legenda: O Fluminense garantiu vaga na Libertadores de 2026
Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

O futebol brasileiro tem sete clubes confirmados na Libertadores de 2026. O último que confirmou vaga foi o Fluminense, com a goleada por 5 a 0 contra o São Paulo, nesta quinta-feira (27), no Maracanã, pela Série A, se firmando matematicamente no G-7 da tabela de classificação do torneio.

Deste modo, o time carioca avança no mínimo para a pré-Libertadores, se juntando agora com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo e Bahia como os representantes já confirmados.

No cenário atual, os cinco primeiros vão para a fase de grupos, enquanto o 6º e o 7º vão para a pré. O panorama pode aumentar a depender do campeão da Copa do Brasil de 2025. A competição está nas semifinais, com dois confrontos estabelecidos: Cruzeiro x Corinthians e o Vasco x Fluminense.

Para existir um incremento de vagas, o campeão precisa estar dentro do G-7 atual, o que o transformaria em um G-8. No momento, isso só é possível com títulos para Cruzeiro e Fluminense. Vale ressaltar que o 8º colocado do Brasileirão, hoje, é o São Paulo, com 48 pontos conquistados.

33 dos 47 clubes estão confirmados

No total, a Conmebol já conheceu 33 dos 47 times classificados à Libertadores de 2026. O Brasil é o país com mais representantes (7), seguido da Argentina (6), promovendo as estreias de equipes como Mirassol e Independiente Rivadavia-ARG no maior campeonato de clubes da América do Sul.

A final da edição de 2025 será neste sábado (29), às 18h, em Lima, no Peru, no confronto entre Flamengo x Palmeiras. O campeão, assim como os melhores colocados do ranking de clubes da Conmebol, serão os cabeças de chave no momento do sorteio para a formação dos chaveamentos.

O Diário do Nordeste lista então todos os clubes classificados à Libertadores de 2026 no momento, sem especificar quem estará na pré-Liberadores.

Clubes classificados para a Libertadores de 2026

Brasil (7)

  • Palmeiras
  • Flamengo
  • Cruzeiro
  • Mirassol
  • Botafogo
  • Fluminense
  • Bahia

Argentina (6)

  • Argentinos Juniors
  • Boca Juniors
  • Independiente Rivadavia
  • Platense
  • Rosario Central
  • Lanús

Bolívia (2)

  • Always Ready
  • The Strongest

Chile (1)

  • Coquimbo Unido

Colômbia (1)

  • Independiente Santa Fé

Equador (1)

  • Independiente del Valle

Paraguai (4)

  • 2 de Mayo
  • Cerro Porteño
  • Guaraní
  • Libertad

Peru (4)

  • Alianza Lima
  • Cusco
  • Universitario
  • Sporting Cristal

Uruguai (4)

  • Liverpool
  • Nacional
  • Peñarol
  • Juventud

Venezuela (3)

  • Carabobo
  • Deportes La Guaira
  • Universidad Central de Venezuela
