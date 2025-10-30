Palmeiras x LDU pela Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (30) pela Libertadores, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal do torneio continental. O jogo será às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

No jogo de ida, no estádio Casa Blanca, em Quito (EQU), a LDU venceu por 3x0. Assim, o Verdão terá que vencer por 4 gols de diferença para avançar no tempo normal. Se vencer por 3 gols, a decisão será nos pênaltis. O time equatoriano avança, portanto, com uma derrota por dois gols de diferença.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Disney+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Bruno Fuchs), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

LDU

Alexander Domínguez; Ricardo Adé, Richard Mina, José Quintero e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes

Arbitragem

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: David Rodriguez (COL)