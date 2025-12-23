Tudo definido! Veja todos os classificados para a Libertadores 2026

Estão definidos todos os classificados para a Libertadores 2026. Serão 47 equipes, sendo 7 times brasileiros. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia são as equipes brasileiras na competição.

Para a edição de 2026, serão 47 times na Libertadores. A última vaga foi definida na segunda-feira, com o título do Nacional Potosí, que venceu a Copa da Bolívia ao bater o Bolívar por 4x1.

Portanto, estes são os 47 times garantidos:

Legenda: Os 47 clubes que jogarão a Libertadores 2026 Foto: Divulgação / Conmebol

Brasil (7 vagas)

Flamengo (campeão da Copa Libertadores 2025)

Corinthians (Campeão da Copa do Brasil)

Palmeiras (vice-campeão Brasileiro)

Cruzeiro (3º colocado do Campeonato Brasileiro)

Mirassol (4º colocado do Campeonato Brasileiro)

Fluminense (5º colocado do Campeonato Brasileiro)

Botafogo (6º colocado do Campeonato Brasileiro)

Bahia (7º colocado do Campeonato Brasileiro)

Argentina (6 vagas)

Lanús (campeão da Copa Sul-Americana 2025)

Platense (campeão do Torneio Apertura)

Estudiantes (campeão do Torneio Clausura)

Independiente Rivadavia (campeão da Copa da Argentina)

Rosario Central (1º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Boca Juniors (2º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Argentinos Juniors (3º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Uruguai (4 vagas)

Nacional (campeão Uruguaio)

Peñarol (vice-campeão Uruguaio)

Liverpool (3º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Juventud (4º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Colômbia (4 vagas)

Independiente Santa Fé (campeão do Torneio Apertura)

Junior Barranquilla (campeão do Torneio Finalización)

Tolima (1º colocado na tabela anual do Campeonato Colombiano)

Independiente Medellín (2º colocado na tabela anual do Campeonato Colombiano)

Paraguai (4 vagas)

Libertad (campeão do Torneio Apertura)

Cerro Porteño (campeão do Torneio Clausura)

Guaraní (2º colocado na tabela anual do Campeonato Paraguaio)

2 de Mayo (vice-campeão da Copa do Paraguai)

Equador (4 vagas)

Independiente del Valle (campeão Equatoriano)

LDU (classificada pelo Campeonato Equatoriano)

Barcelona de Guayaquil (classificado pelo Campeonato Equatoriano)

Universidad Católica (campeão ou vice-campeão da Copa do Equador)

Chile (4 vagas)

Coquimbo Unido (campeão do Campeonato Chileno)

Universidad Católica (vice-campeã do Campeonato Chileno)

O'Higgins (3º colocado do Campeonato Chileno)

Huachipato (campeão da Copa do Chile)

Peru (4 vagas)

Universitario (campeão Peruano)

Cusco (vice-campeão Peruano)

Sporting Cristal (3º colocado do Campeonato Peruano)

Alianza Lima (4º colocado do Campeonato Peruano)

Venezuela (4 vagas)

Universidade Central (campeã Venezuelano)

Deportivo La Guaira (1º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)

Carabobo (vice-campeão Venezuelano)

Deportivo Táchira (3º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)

Bolívia (4 vagas)

Always Ready (campeão do Campeonato Boliviano)

Bolívar (vice-campeão do Campeonato Boliviano)

The Strongest (3º colocado do Campeonato Boliviano)

Nacional Potosí (Campeão da Copa da Bolívia)