Inglaterra x Croácia na Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17) na Copa do Mundo 2026, em partida válida pela primeira rodada do Grupo L do Mundial de Seleções. O jogo será às 17h, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.
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Partida é válida pela primeira rodada do Grupo L
Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17) na Copa do Mundo 2026, em partida válida pela primeira rodada do Grupo L do Mundial de Seleções. O jogo será às 17h, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.