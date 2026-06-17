Inglaterra x Croácia na Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Partida é válida pela primeira rodada do Grupo L

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 16:55 (Atualizado às 16:59)
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Legenda: Harry Kane é um dos destaques da seleção da Inglaterra
Foto: Glyn Kirk / AFP
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Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17) na Copa do Mundo 2026, em partida válida pela primeira rodada do Grupo L do Mundial de Seleções. O jogo será às 17h, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.

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