Ceará e Fortaleza seguem top-5 seguidores e engajamento entre times do Nordeste no Instagram

Levantamento do Lida Estratégia destaca a força digital da dupla cearense

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 19:18 (Atualizado às 19:44)
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Legenda: Ceará e Fortaleza mantiveram as posições em número de seguidores no Instagram
Foto: Kid Junior/SVM
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Ceará e Fortaleza seguiram no Top 5 do número de seguidores no Instagram no futebol nordestino em maio, de acordo com o ranking digital Lida Torcidas do Nordeste, atualizado mensalmente.

Gigante Digital

De acordo com o levantamento, o Fortaleza ficou na 4ª colocação, com 1,72 milhão de seguidores, à frente do Ceará, 5º lugar, com 1,58 milhão de seguidores. A vantagem tricolor é de aproximadamente 140 mil seguidores.

Pela pesquisa, divulgada neste mês de junho, mas referente a maio, o Bahia lidera no Nordeste, com 2,03 milhões de seguidores, sendo acompanhado de Vitória (1,86 milhões) e Sport (1,75 milhões).

Massa Ativa

O ranking também aponta os clubes com mais torcedores efetivamente mobilizados. Por esse levantamento, o Fortaleza subiu da 4ª para a 2ª posição, com 6.933 seguidores, o que representa 0,40% da base que possui. O Ceará subiu da 5ª para a 4ª colocação, com 6.101 seguidores (0,36% da base).

Pelo critério, a pesquisa considera torcedores que tenham feito comentários com uma quantidade mínima de caracteres em pelo menos dois posts do mês.

Nesse quesito, o líder foi o Vitória, com 10.013, correspondente a 0,54% da base própria de seguidores. O Rubro-Negro Baiano e o Tricolor do Pici garantiram classificação para a final da Copa do Nordeste em maio, o que pode ter contribuído para o aumento do engajamento no Instagram. 

Ainda em maio, em termos de engajamento, o 3º foi o Sport (6.326 - 0,36% da base) e o 5º foi o Bahia (4.392 - 0,22% da base).

Torcida Fanática

No proporcional de torcedores mobilizados em relação aos seguidores totais, o ABC lidera, com 0,67%. O Fortaleza é o 7º colocado, com 0,40%, sendo acompanhado do Ceará, com 0,39%.

Veja os números:

Gigante Digital

Bahia - 2,03M
Vitoria - 1,86M
Sport - 1,75M
Fortaleza - 1,72M
Ceará - 1,58M

Massa Ativa 

Vitória - 10.013 (0,54% da base)
Fortaleza - 6.933 (0,40% da base)
Sport - 6.326 (0,36% da base)
Ceará - 6.101 (0,36% da base)
Bahia - 4.392 (0,22% da base) 

Torcida Fanática 

ABC - 0,67%
Náutico - 0,67%
CRB - 0,58% 
Vitória - 0,54%
Santa Cruz - 0,53%
CSA - 0,49%
Fortaleza - 0,40%
Ceará - 0,39% 

Dados: Ranking digital "Lida Torcidas do Nordeste"

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