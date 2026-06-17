Ceará e Fortaleza seguem top-5 seguidores e engajamento entre times do Nordeste no Instagram

Ceará e Fortaleza seguiram no Top 5 do número de seguidores no Instagram no futebol nordestino em maio, de acordo com o ranking digital Lida Torcidas do Nordeste, atualizado mensalmente.

Gigante Digital

De acordo com o levantamento, o Fortaleza ficou na 4ª colocação, com 1,72 milhão de seguidores, à frente do Ceará, 5º lugar, com 1,58 milhão de seguidores. A vantagem tricolor é de aproximadamente 140 mil seguidores.

Pela pesquisa, divulgada neste mês de junho, mas referente a maio, o Bahia lidera no Nordeste, com 2,03 milhões de seguidores, sendo acompanhado de Vitória (1,86 milhões) e Sport (1,75 milhões).

Massa Ativa

O ranking também aponta os clubes com mais torcedores efetivamente mobilizados. Por esse levantamento, o Fortaleza subiu da 4ª para a 2ª posição, com 6.933 seguidores, o que representa 0,40% da base que possui. O Ceará subiu da 5ª para a 4ª colocação, com 6.101 seguidores (0,36% da base).

Pelo critério, a pesquisa considera torcedores que tenham feito comentários com uma quantidade mínima de caracteres em pelo menos dois posts do mês.

Nesse quesito, o líder foi o Vitória, com 10.013, correspondente a 0,54% da base própria de seguidores. O Rubro-Negro Baiano e o Tricolor do Pici garantiram classificação para a final da Copa do Nordeste em maio, o que pode ter contribuído para o aumento do engajamento no Instagram.

Ainda em maio, em termos de engajamento, o 3º foi o Sport (6.326 - 0,36% da base) e o 5º foi o Bahia (4.392 - 0,22% da base).

Torcida Fanática

No proporcional de torcedores mobilizados em relação aos seguidores totais, o ABC lidera, com 0,67%. O Fortaleza é o 7º colocado, com 0,40%, sendo acompanhado do Ceará, com 0,39%.

Veja os números:

Gigante Digital

Bahia - 2,03M

Vitoria - 1,86M

Sport - 1,75M

Fortaleza - 1,72M

Ceará - 1,58M

Massa Ativa

Vitória - 10.013 (0,54% da base)

Fortaleza - 6.933 (0,40% da base)

Sport - 6.326 (0,36% da base)

Ceará - 6.101 (0,36% da base)

Bahia - 4.392 (0,22% da base)

Torcida Fanática

ABC - 0,67%

Náutico - 0,67%

CRB - 0,58%

Vitória - 0,54%

Santa Cruz - 0,53%

CSA - 0,49%

Fortaleza - 0,40%

Ceará - 0,39%

Dados: Ranking digital "Lida Torcidas do Nordeste"