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Torcida organizada do Ceará convoca 'público zero' para partida contra Operário-PR

Cearamor protesta contra aprovação das contas do clube e pede arquibancadas vazias na próxima partida do Vozão

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:42)
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Legenda: Torcida do Ceará em partida do clube na Arena Castelão
Foto: Kid Júnior / SVM

Em meio aos protestos realizados na última terça-feira (26), a Cearamor, torcida organizada do Ceará, publicou nas redes sociais uma convocação para “público zero” na partida contra o Operário-PR, próximo compromisso do time alvinegro pela Série B.

Na publicação, a organizada criticou a aprovação das contas do clube mesmo diante de uma dívida milionária apontada pela diretoria, citando um valor de R$ 85 milhões. O montante equivale ao déficit apresentado na última temporada.

O grupo também fez duras críticas aos conselheiros que participaram da votação.

“Mais de 90 conselheiros tiveram a cara de pau de passar pano pra esse rombo e virar as costas pro torcedor. Eles não têm vergonha. Mas nós temos memória”, escreveu a torcida em trecho da nota divulgada nas redes sociais.

A Cearamor ainda afirmou que não pretende “financiar a incompetência” e pediu que os torcedores deixem de comparecer ao estádio como forma de pressão contra a diretoria alvinegra.

“Se eles aprovam dívida milionária sem responsabilidade, a gente reprova com o silêncio mais barulhento que existe: o estádio vazio”, completou a organizada.

O próximo jogo do Ceará acontece contra o Operário-PR, no domingo (31), às 16h, pela Série B. A equipe treinada por Mozart vem de derrota para o Novorizontino, fora de casa, e tenta se recuperar na tabela da competição.

A manifestação acontece em meio ao momento de pressão vivido pelo Vovô dentro e fora de campo. Até o fechamento desta matéria, o clube não se pronunciou oficialmente sobre a campanha organizada pela torcida.

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