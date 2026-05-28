Rally Piocerá 2027 abre inscrições para edição histórica de 40 anos

Vem aí mais uma edição do Rally Piocerá, que vai celebrar os 40 anos dessa grande aventura. A prova será realizada entre os dias 24 e 30 de janeiro de 2027. As inscrições para o evento já estão abertas e os percursos divulgados. O lançamento da prova ocorreu na terça-feira (26) e reuniu competidores das diversas categorias da competição.

A edição promete uma jornada entre serra, sertão e mar. O roteiro começa no dia 26 de janeiro, com saída de Teresina rumo a Pedro II. No dia seguinte, os competidores seguem até Piracuruca, cruzando trilhas e paisagens do norte piauiense.

Já no dia 28, o rally avança rumo ao litoral cearense, com pernoite em Camocim e encerramento dia 29 em Jijoca de Jericoacoara.Além da edição comemorativa, o rali também marcará a abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro e Rally de Regularidade, supervisionado pelas Confederações Brasileiras de Automobilismo e Motociclismo (CBA e CBM).

“É um evento que mistura turismo, esporte e cultura. O Piocerá mostra as potencialidades do Piauí, do Ceará e de todos os lugares por onde passa. É uma aventura que conecta pessoas ao Nordeste”, afirmou Ehrlich Cordão, diretor geral da prova e criador do evento.

As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento. Basta clicar aqui.