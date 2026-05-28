Rally Piocerá 2027 abre inscrições para edição histórica de 40 anos
Largada será no dia 26 de janeiro
Vem aí mais uma edição do Rally Piocerá, que vai celebrar os 40 anos dessa grande aventura. A prova será realizada entre os dias 24 e 30 de janeiro de 2027. As inscrições para o evento já estão abertas e os percursos divulgados. O lançamento da prova ocorreu na terça-feira (26) e reuniu competidores das diversas categorias da competição.
A edição promete uma jornada entre serra, sertão e mar. O roteiro começa no dia 26 de janeiro, com saída de Teresina rumo a Pedro II. No dia seguinte, os competidores seguem até Piracuruca, cruzando trilhas e paisagens do norte piauiense.
Já no dia 28, o rally avança rumo ao litoral cearense, com pernoite em Camocim e encerramento dia 29 em Jijoca de Jericoacoara.Além da edição comemorativa, o rali também marcará a abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro e Rally de Regularidade, supervisionado pelas Confederações Brasileiras de Automobilismo e Motociclismo (CBA e CBM).
“É um evento que mistura turismo, esporte e cultura. O Piocerá mostra as potencialidades do Piauí, do Ceará e de todos os lugares por onde passa. É uma aventura que conecta pessoas ao Nordeste”, afirmou Ehrlich Cordão, diretor geral da prova e criador do evento.
As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento. Basta clicar aqui.