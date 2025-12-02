Lula liga para Trump, pede celeridade nas negociações sobre tarifaço e apoio no combate às facções

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (2), para tratar da agenda comercial, econômica e de combate ao crime organizado. O telefonema entre os chefes de Estado teve início às 12 horas de Brasília e durou cerca de 40 minutos.

De acordo com a Secretaria da Comunicação Social, Lula avaliou como "muito positiva" a decisão dos EUA de retirar o "tarifaço" de 40% imposto a produtos brasileiros como carne, café e frutas. Porém, ele destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja "avançar rápido" nas negociações.

Combate ao crime organizado

O petista também pontuou a urgência de uma cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional e mencionou as recentes operações executadas no Brasil para asfixiar financeiramente as facções.

Trump, por sua vez, respondeu que estava com "total disposição" para trabalhar junto ao País e afirmou que apoiará as iniciativas conjuntas.

Os dois devem voltar a conversar em breve sobre esses assuntos.