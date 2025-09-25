PCC usava motéis e postos em São Paulo para lavar dinheiro

Motéis, franquias e postos de combustíveis em São Paulo eram usados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavagem de dinheiro. O esquema foi descoberto após investigações da Receita Federal, da Polícia Militar e do Ministério Público de São Paulo.

Mais de R$ 450 milhões foram movimentados entre 2020 e 2024, conforme informações reveladas nesta quinta-feira (25). Foram identificados mais de 60 motéis e 400 postos que faziam parte do esquema.

Desse total de postos, 200 estão vinculados diretamente ao empresário Flávio Silvério Siqueira, segundo o Uol. Ele é o principal alvo da Operação Spare, sendo dono de administradora, postos de combustíveis, motéis e empreendimentos imobiliários.

As investigações descobriram o esquema após encontrarem maquininhas de cartão ligadas a um posto em casas de jogos de azar no litoral de São Paulo. Os donos alegaram desconhecer que a conta que recebia os valores.

No esquema, empresas do ramo imobiliário compravam e construíam imóveis. Pelo menos 14 empreendimentos foram responsáveis por R$ 260 milhões de 2020 a 2024, de acordo com a Receita Federal.

Veja também País Avião que caiu no pantanal fazia voo irregular, diz Polícia País Manada de porcos selvagens pode ter causado arremetida de avião que caiu no Pantanal

Mandados de busca e apreensão

Em meio às investigações, a Operação Spare cumpre 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.

Os indícios apontam transações comerciais e imobiliárias entre investigados, segundo o g1. Eles ainda teriam feito uso compartilhado de helicópteros e reservas conjuntas de passagens para viagens internacionais.