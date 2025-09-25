PCC usava motéis e postos em São Paulo para lavar dinheiro
As investigações foram realizadas pela Receita Federal, Polícia Militar e Ministério Público de São Paulo
Motéis, franquias e postos de combustíveis em São Paulo eram usados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavagem de dinheiro. O esquema foi descoberto após investigações da Receita Federal, da Polícia Militar e do Ministério Público de São Paulo.
Mais de R$ 450 milhões foram movimentados entre 2020 e 2024, conforme informações reveladas nesta quinta-feira (25). Foram identificados mais de 60 motéis e 400 postos que faziam parte do esquema.
Desse total de postos, 200 estão vinculados diretamente ao empresário Flávio Silvério Siqueira, segundo o Uol. Ele é o principal alvo da Operação Spare, sendo dono de administradora, postos de combustíveis, motéis e empreendimentos imobiliários.
As investigações descobriram o esquema após encontrarem maquininhas de cartão ligadas a um posto em casas de jogos de azar no litoral de São Paulo. Os donos alegaram desconhecer que a conta que recebia os valores.
No esquema, empresas do ramo imobiliário compravam e construíam imóveis. Pelo menos 14 empreendimentos foram responsáveis por R$ 260 milhões de 2020 a 2024, de acordo com a Receita Federal.
Mandados de busca e apreensão
Em meio às investigações, a Operação Spare cumpre 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.
Os indícios apontam transações comerciais e imobiliárias entre investigados, segundo o g1. Eles ainda teriam feito uso compartilhado de helicópteros e reservas conjuntas de passagens para viagens internacionais.