Avião que caiu no pantanal fazia voo irregular, diz Polícia

Queda causou a morte dos quatro ocupantes, entre eles o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o arquiteto chinês Kongjian Yu

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:39)
País
Imagem mostra como ficou avião que caiu no Pantanal após acidente, com detalhes da aeronave destruída e impacto visível na paisagem ao redor.
Legenda: Sinistro aconteceu no período da noite, turno no qual o veículo aéreo não tinha permissão para voar
Foto: reprodução

O avião que caiu em Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense, nessa terça-feira (23), realizava um voo irregular.

Os quatro ocupantes da aeronave morreram na queda, entre eles o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o arquiteto chinês Kongjian Yu

O sinistro aconteceu após as 18 horas, e o veículo aéreo não tinha permissão para voar durante o turno da noite, já que não possuía equipamentos para operar no escuro. As informações são do portal g1

À Polícia, testemunhas relataram que o avião sobrevoou a região durante todo o dia, realizando diversos pousos e decolagens. No entanto, conforme as autoridades, a pista da Fazenda Barra Mansa, utilizada na ocasião, só tinha autorização para funcionar até as 17h39.

Avião poderia ser táxi-aéreo clandestino

Ainda conforme o site, a Polícia Civil investiga se a aeronave atuava como táxi-aéreo clandestino. O dono do veículo, o piloto Marcelo Pereira de Barros, que também morreu no sinistro, fora alvo de uma operação policial, em 2019, por transporte irregular de passageiros.

Na época, o avião foi apreendido pelas autoridades devido irregularidades na documentação e adulteração na identificação, como o certificado de aeronavegabilidade cancelado.

O modelo Cessna ficou retido, sendo liberado pela Justiça três anos depois, reformado e autorizado somente para uso particular — sem permissão para uso em táxi-aéreo.

Investigação sobre causa da queda

O Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionado para investigar o sinistro. 

A apuração deve focar no que causou a queda, sem apontar culpados. Conforme o g1, serão analisados o desempenho da aeronave, os horários do voo e possíveis falhas na operação.

Como foi a queda

Imagem mostra destroços do avião que caiu no MS
Legenda: As causas da queda ainda são desconhecidas
Foto: Divulgação Polícia Civil do Mato Grosso do Sul

Testemunhas relataram às autoridades que o avião tentou pousar, mas arremeteu e desapareceu. Logo em seguida, elas notaram a fumaça vindo do local da queda

A aeronave caiu a cerca de 100 metros da pista e explodiu assim que atingiu o solo. O arquiteto chinês Kongjian Yu, o documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros morreram na ocasião.

Funcionários da fazenda chegaram a dizer que o piloto arremeteu devido a uma manada de queixadas (porcos-do-mato) na pista. No entanto, a informação foi descartada pela delegada Ana Cláudia Medin, que afirmou que a pista fora vistoriada e os animais já haviam deixado o local.

A suspeita, segundo o g1, é que o piloto tenha percebido alguma condição irregular durante a aproximação e, então, arremetido.

