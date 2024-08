Filha caçula de Silvio Santos foi preparada pelo pai para assumir os negócios

Falecido no último sábado (17), aos 93 anos, o apresentador Silvio Santos deixou preparada a filha caçula, Renata Abravanel, conhecida como a "filha número 6", para assumir seus negócios.

Renata tem 39 anos e se formou em administração, nos Estados Unidos. Recentemente, em 2022, concluiu um curso de cinco anos focado em presidência de empresas, em Harvard, também em solo americano. Na ocasião, Silvio apareceu assistindo à formatura da caçula pelo computador, já que não pôde viajar até Boston.

Desde que terminou a primeira graduação, Renata começou a trabalhar no SBT, primeiro como trainee e depois em postos administrativos. Em 2022, José Roberto Maciel foi anunciado como o novo presidente do Grupo Silvio Santos. Atualmente, Renata é presidente do conselho administrativo da empresa e foi ela que assinou o comunicado anunciando o nome de Maciel.

Diferentemente das irmãs, a filha "número 6" vive longe dos holofotes. É casada com o empresário Caio Curado desde 2014, e o casal tem dois filhos, Nina, de cinco anos, e André, de três anos de idade.

Em 2014, em entrevista à revista Contigo, ela chegou a falar sobre a sucessão, que deve acontecer nos próximos anos. “É óbvio que estamos trabalhando nisso, toda função importante tem que ter um plano B. Porém, Silvio Santos é insubstituível. Meu pai é meu mentor. Gosto de observar como ele conduz reuniões, sua visão e o jeito como trata as pessoas. Eu duvido que ele vá se aposentar tão cedo”, disse na época.