Amor no Carnaval: casais combinam fantasias e vendem acessórios festivos na folia em Fortaleza

Há quem chegue no mês de fevereiro em busca de um amor de Carnaval. Mas há, também, aqueles que já o encontraram e decidiram curtir a época em conjunto – e no pré-Carnaval de Fortaleza não faltam exemplos. De fantasias combinando à iniciativa de gerar uma renda extra durante as festas, casais vão às ruas, combinando folia com amor.

O Diário do Nordeste ouviu histórias de romantismo durante a programação de pré-Carnaval no polo Benfica, neste domingo (9).

Veja também Verso Astronauta, Ayrton Senna, Power Rangers e até esqueleto: veja fotos do Pré-Carnaval de Fortaleza no Passeio Público Verso Da Praia de Iracema ao Mucuripe: festas de pré-carnaval atraem foliões para orla de Fortaleza

O caminhoneiro Milton Silva e a artesã Malu Bernardo usaram a criatividade e começaram a produzir e vender tiaras decoradas nos polos carnavalescos da Capital, de preferência, o do Benfica. "Bora beber", "terror do cartão" e "surtada" são expressões recorrentes nas composições, feitas em E.V.A. e com muito glitter e fitas.

“A ideia é toda da minha esposa, ela vai o ano todo pensando nas novidades que a gente descobre na televisão, os micos na TV, tudo ela transforma em tiara”, relata Milton.

“Todo Carnaval eu vou renovando, que a tendência sempre vai mudando. Eu já começo (a confeccionar as peças) logo dezembro. Compro logo o material, começo a produzir e guardar algumas coisas em casa. Mas sempre tem umas as antigas que saem”, revelou a artesã.

Pode até parecer fácil, mas a produção dos adereços demanda tempo. Segundo Malu, em uma semana, são feitas 50 tiaras, vendidas a R$15, cada. Por dia, o casal vende de 15 a 20 modelos.

Durante todo o ciclo, a expectativa é chegar a 400 peças comercializadas. O período favorece as transações, assim como o Dia das Mães, que deve ser outra época bastante movimentada para a artista, mas com outros produtos.

Legenda: "Terror do cartão" é um dos dizeres dos adereços vendidos pelo casal. Foto: Ismael Soares

Do outro lado do mercado criativo do Carnaval, estão a técnica de enfermagem Roseane Chagas e o segurança Alberto Lima. O casal entra no clima e capricha na fantasia durante as festas de rua. A deste domingo (9) foi do sucesso da Disney “Moana”. Roseno foi vestida como a protagonista, enquanto o marido se fantasiou de “Maui”, outro icônico personagem da animação.

A parceria na combinação da indumentária de folia já dura cinco anos. “Todo ano a gente bola alguma coisa, né? Aí, como todas as crianças gostavam mais do Maui e da Moana, a gente tentou criar”, explica a profissional de saúde.

E não para por aí: o casal já foi Smurfs, He-Man e She-Ra, Cleópatra, Medusa, múmia, Simpsons e Minions. A próxima fantasia já está programada e deve ser representada pelo Quarteto (ou Dueto?) Fantástico.

“O pessoal adora. É um puxo para lá, um puxo para cá. É muito bom. Gente de outros estados bate foto da gente para poder divulgar lá no local deles”, destaca Alberto.

Para Roseane, a brincadeira “traz mais união para a relação”, e o marido concorda. “Traz a motivação, a empolgação, e as pessoas se sentem felizes quando veem a gente fantasiada. É um chamativo a mais para quem não tem coragem de se fantasiar, (estimula a se) fantasiar no próximo (Carnaval)”, conta o folião.

Legenda: O sucesso da Dsiney virou fantasia para o casal. Foto: Ismael Soares

Programação diversa

O polo Benfica neste domingo de Pré-Carnaval é de ritmos diversos. O dia de festejos começou às 14h e passarão pelo palco a Orquestra de Tambores Solar, Yane Caracas e Banda e também o DJ Femo.

A programação gratuita da Prefeitura percorre lugares como Benfica, Praça do Ferreira, Praça da Lagoa de Messejana, Praça do Mirante e Polo de Lazer da Sargento Hermínio.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.