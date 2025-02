Da Praia de Iracema ao Mucuripe: festas de pré-carnaval atraem foliões para orla de Fortaleza

Com direito a novos locais de folia, o Pré-Carnaval de Fortaleza atraiu público para diversos pontos da orla. Na Praia de Iracema, a aposta de alguns foliões foi nas fantasias para acompanhar o cortejo das baterias. No Morro Santa Teresinha, no Mucuripe, moradores aproveitaram para comercializar comidas e bebidas para os foliões.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, passou em alguns polos, entre eles o Polo da Mocinha, na Praia de Iracema.

"Você vê estampado no rosto das pessoas a alegria e satisfação. Eu estou muito feliz em poder participar desse momento como prefeito de Fortaleza, junto com as minhas secretárias municipais, e nós estamos descentralizando todas essas ações, fazendo com que eles cheguem na população. Essa satisfação, essa alegria nos contagia também" Evandro Leitão (PT) Prefeito de Fortaleza

Ao Diário do Nordeste, o prefeito disse que as festas descentralizadas na Capital devem se repetir em outras datas.

"Nós já estamos planejando, estamos planejando o 13 de Abril, aniversário da Cidade, estamos planejando o Réveillon, o São João. Posso dizer que em todas essas datas importantes para a cidade Fortaleza seremos referência, não só no Nordeste, mas no Brasil", concluiu.

Legenda: Grupo de amigos franceses em degustação de caipirinha Foto: Ismael Soares

No Polo da Mocinha até um grupo de franceses curtiu o Pré-Carnaval. O francês aposentado François Antonioli, da cidade de Aix-en Provence, passa temporada na cidade. Acompanhado de amigos da terra-natal e de uma típica caipirinha, ele disse: "O Carnaval em Fortaleza é simples, natural".

Sobre a alimentação na capital cearense, ele destacou: "Daqui, gosto do suco de todas as frutas, além da feijoada".

Praia de Iracema

À tarde, no Aterrinho da Praia de Iracema, a atração foi o cortejo dos blocos Baqueta Clube de Ritmistas, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila e Bonde Batuque. Diretor do Bloco Baqueta, Matheus Freire disse que 300 pessoas participaram do bloco neste sábado (8).

“Muita gente pensa que o pré-carnaval acontece só neste mês de janeiro e fevereiro, quando a gente se junta e sai na avenida, mas é uma preparação ao longo do ano inteiro, todo mundo aqui que está envolvido neste cenário está ensaiando com a gente o ano inteiro. Fazemos o trabalho de formação de ritmistas, então, basicamente, o aluno não sabia tocar nada, a gente forma, ele vai sendo preparado para tocar na bateria”, disse.

Sentada em cadeiras de praia, a manicure Sandra Matos, 52, acompanhou os cortejos. “Sou do bairro Damas e venho todo fim de semana, é cultural trazer a cadeirinha e o cooler com bebida. Vim com a família toda: marido, filha, genro e amigos. Aqui é bem família, tranquilo, conseguimos parar o carro perto”, disse.

Legenda: A manicure Sandra Matos, 52, acompanhada da família Foto: Ismael Soares

O casal Pedro Guerreiro, 29, e Clarine Oliveira, 23, apostaram em uma tradicional fantasia para curtir a folia. Ela estava vestida de Pedrita e ele de Bam-Bam.

“Meus pais já tinham vindo outra vez com essa fantasia e resolvemos resgatar a tradição”, disse Pedro. “Na semana passada, viemos de pirata e, na próxima semana, estaremos de Olívia Palito e Popeye. A gente procura algo que pareça com a gente e que não seja difícil de fazer. No começo, dá um pouquinho de vergonha, mas, depois, vem a animação e a vergonha passa”, acrescentou Clarine.

Morro Santa Terezinha

Legenda: Banda Semente Brasileira se apresentou no palco do Pré-Carnaval no Morro Santa Terezinha Foto: Ismael Soares

Em outro trecho da orla, no Morro Santa Terezinha, as atrações começaram no fim da tarde. O novo local de folia na Capital foi uma oportunidade para Edley Cardoso, 22, morador do bairro Mucuripe, fazer uma renda extra.

Ele montou um espaço para venda de bebidas alcoólicas. “Temos de tudo, cerveja, caipirinha de maracujá, morango, abacaxi…”, disse. “Fazia tempo que não tinha isso (pré-carnaval) aqui, na verdade, o Mirante está abandonado. À noite, é bem escuro, não tem movimento. Tomara que isso sirva para incentivar a rapaziada, porque a gente aproveita para vender, ter um lucro a mais”, concluiu.

O evento fomentou ainda apresentações musicais de artistas da cena local. Ísis Maria, vocalista da banda Semente Brasileira, falou da importância de palcos abertos em momentos como o Pré-Carnaval. "É uma grande oportunidade para todas as bandas, pois geralmente ficamos limitados a bares da cidade. É importante que eventos aconteçam nesses polos, como no Morro, no Pinhões e no Benfica, para que outros projetos também possam surgir."