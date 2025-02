Astronauta, Ayrton Senna, Power Rangers e até esqueleto: veja fotos do Pré-Carnaval de Fortaleza no Passeio Público

Num chão de confetes e sob espumas, meninas-maravilhas, astronauta, esqueletinhos, Power Ranger e até mini Ayrton Senna fizeram a festa, na manhã deste domingo (9), durante o Pré-Carnaval do Passeio Público, no Centro de Fortaleza. A música ficou por conta das bandas "Charanga do Tio Marcão Lindão" e "Tia Samila e Sua Turma".

Veja também Verso Fausto Nilo, Claudette King e mais: com 20 shows gratuitos, Festival Jazz & Blues divulga programação; veja Verso Da Praia de Iracema ao Mucuripe: festas de pré-carnaval atraem foliões para orla de Fortaleza

Além das atrações musicais, havia pintura facial para a criançada. No evento, a percepção dos pais e responsáveis era de que o local estava “seguro, aconchegante e tranquilo” para o passeio em família.

Legenda: Os relatos eram de tranquilidade e muita diversão para a criançada Foto: Ismael Soares

A reportagem do Diário do Nordeste esteve no local das 9h30 às 11h e presenciou o policiamento durante esse período. No entorno, havia trânsito intenso, porém nada atípico.

Abaixo, veja como foi a festa para os foliões e família.

A Menina-Maravilha

Legenda: Maria Clara, de 7 anos, é fã de de super-heroínas Foto: Ismael Soares

A vendedora Tiane Gurgel, de 37 anos, levou a filha Maria Clara, de 7 anos, por considerar o local “tranquilo e aconchegante”. “Tem uma sensação de paz, e as crianças adoram”, relata.

Fantasiada de Mulher-Maravilha, a pequena Maria Clara é fã de super-heroínas. Ao ser questionada sobre escolha, respondeu: "Eu só gosto".

Acostumada a brincar de faz de conta, ela relatou já ter se vestido de Wandinha, Minnie e Arlequina.

É hora de... brincar

Legenda: Maya, de 7 anos, se divertiu vestida de Power Ranger Rosa Foto: Ismael Soares

O gerente comercial Justi Freitas, de 42 anos, compartilha músicas e filmes de sua época com a filha Maya, de 7 anos. Foi nessa troca de conhecimentos que a menina escolheu a fantasia de Power Ranger Rosa.

A família sempre aproveita as festas no local. "Ela vem aqfui desde bebê, nem sempre no carnaval, mas sempre que podemos a trazemos. É um evento maravilhoso para as crianças brincarem livremente", avaliou Justi.

O Super-pai quase Thor e a Menininha-Maravilha

Legenda: Aline Aurora, de 1 ano, aproveitou seu primero Pré-Carnaval ao lado do pai Foto: Ismael Soares

O contador Alan Kardec de Souza, de 36 anos, levou a pequena Aline Aurora, de 1 ano, para o primeiro pré-carnaval dela. Para entrar no clima, improvisou uma fantasia para si. Inicialmente, seria o personagem da mitologia nórdica Thor. Não deu certo.

Tentou, então, virar o clássico herói He-Man. "Do meio para o fim, quis me disfarçar, e deu no que deu agora: Thor com o He-Man e o contador", brincou. Além desse momento lúdico antes do evento, pai e filha aproveitaram a folia no Passeio Público.

"Estamos adorando aqui. O clima é bem familiar, e a polícia está reforçando a segurança", relatou.

Um astronauta no Passeio Público

Legenda: Benjamim, de sete anos, escolheu se fantasiar de astronauta Foto: Ismael Soares

O menino Benjamim, de sete anos, adora viajar em sua imaginação por outros planetas e galáxias. Pensando nesse interesse pelo universo, a mãe, Lucielen Castro, de 33 anos, o ajudou a escolher a roupa do dia.

“Tem tudo a ver com o gosto dele. Acho importante que as fantasias reflitam a identidade da criança”, contou.

Este é o segundo ano da família no pré-Carnaval do Passeio Público. “Aqui é muito bom, pois tem a área verde, que considero essencial para o desenvolvimento infantil”, completou Lucielen.

Um herói diferente: Ayrton Senna

Legenda: Guilherme, de um ano e cinco meses, se fantasiou de Ayrton Senna Foto: Ismael Soares

O menino Guilherme, de um ano e cinco meses, chamou a atenção com a fantasia do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. A mãe, a médica Ana Carolina Queiroz, de 35 anos, disse que escolheu a fantasia porque o filho gosta de carros, mas também pela importância da figura de Senna.

“Acho que Ayrton Senna é um grande herói para o nosso país. Ele meio que ressurgiu agora, após a série da Netflix. Assistimos à série recentemente, e como meu filho é apaixonado por carros, decidimos fantasiá-lo de Ayrton Senna”, disse Ana Carolina.

Este foi o segundo Pré-Carnaval da Família no Passeio Público. "É bastante tranquilo e familiar para filhos e pais", completou.

'Trevosinhos': para espantar o tédio e garantir uma infância feliz

Legenda: Mateus, de 5 anos, gosta de fantasias diferentes Foto: Ismael Soares

A fotógrafa Priscila Monteiro, de 41 anos, não teve infância lúdica, pois precisou amadurecer precocemente em seu contexto familiar. Por isso, não abre mão de proporcionar ao filho Mateus, de 5 anos, todas as experiências que lhe garantam uma meninice feliz e divertida, como aproveitar o Pré-Carnaval ao ar livre.

“Quero que ele seja criança, porque eu não fui. Sempre que tenho oportunidade, seja para festa ou carnaval, faço questão de levá-lo para desfrutar sua infância”, relatou.

Mateus já está acostumado a desbravar mundos diferentes no estúdio de fotografia da mãe e, para esta ocasião, escolheu uma roupa de esqueleto.

É a primeira vez da família na festa do Passeio Público. Para Priscila, foi uma experiência excelente. “Estou achando bem organizado, limpo e com policiamento”, listou.

Legenda: Alice, de 3 anos, aproveitou a folia no Passeio Público Foto: Ismael Soares

A manicure Ana Ricardo, que ficou sabendo do Pré-Carnaval infantil de última hora, escolheu a fantasia mais simples para a filha Alice, de 3 anos.

"Ela gosta muito de Frozen, mas como não tínhamos essa roupa, optamos pelo mais fácil. Mesmo assim, ela adorou a fantasia de esqueletinho", contou. .

A família, que prioriza passeios em espaços públicos para o livre brincar, não poderia ficar de fora do evento.