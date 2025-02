Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (16/2)

A lua segue pedindo acordos. O domingo traz um jogo de forças entre expansão e tensão. A Lua em Libra em trígono com Júpiter favorece diálogos, conexões e uma visão mais ampla sobre o futuro. No entanto, a quadratura da Lua com Marte pode gerar impaciência e conflitos, especialmente nos relacionamentos e na família. É um dia para buscar equilíbrio entre agir e ponderar, evitando explosões emocionais ou decisões impulsivas.

Áries

Sua impaciência pode estar mais evidente hoje, então respire antes de agir. Nem todo conflito precisa ser uma batalha, escolha onde vale a pena investir sua energia. Use sua coragem para construir, e não para desgastar relações.

Touro

Algo pode mexer com sua estabilidade emocional e te tirar da zona de conforto. Evite reagir no automático e tente enxergar os aprendizados por trás das situações. O autocontrole será essencial para manter o equilíbrio.

Gêmeos

Sua mente pode estar acelerada, cheia de planos e ideias, mas cuidado com a dispersão. Se sentir irritação, descarregue a energia em algo produtivo. Movimente-se, mas com direção clara, para não perder o foco.

Câncer

Relacionamentos podem exigir mais paciência hoje, então evite dramatizar pequenas situações. A tensão emocional pode ser amenizada com diálogos abertos. Nem tudo precisa ser resolvido agora, permita-se sentir antes de reagir.

Leão

O desejo de se afirmar pode gerar atritos, então escolha suas palavras com cuidado. Nem toda crítica precisa ser respondida com intensidade. Aproveite o dia para fortalecer sua presença sem precisar provar nada para ninguém.

Virgem

Você pode sentir uma inquietação maior, querendo resolver tudo ao mesmo tempo. A ansiedade pode atrapalhar seu discernimento, então vá com calma. Organize suas prioridades antes de se sobrecarregar com tarefas.

Libra

O dia pode trazer desafios para manter a harmonia, especialmente nas relações. O conflito pode ser necessário, desde que conduzido com equilíbrio. Seja firme em suas escolhas sem perder a diplomacia.

Escorpião

A tensão no ar pode te levar a querer controlar tudo, mas nem sempre isso é possível. Trabalhe a confiança no fluxo da vida e evite entrar em disputas desnecessárias. Use sua intensidade para transformar, não para gerar rupturas.

Sagitário

Seu desejo por liberdade pode bater de frente com algumas responsabilidades. A necessidade de ação pode gerar impaciência, então direcione sua energia com consciência. Aventuras são bem-vindas, mas sem fugir do que realmente importa.

Capricórnio

Conflitos no ambiente profissional ou familiar podem testar sua paciência. A chave será manter o foco no que realmente importa e não gastar energia com picuinhas. Nem todo embate merece sua atenção, escolha suas batalhas.

Aquário

Sua vontade de inovar pode encontrar resistência externa, mas isso não significa que deva desistir. Evite confrontos desnecessários e busque caminhos alternativos. O diálogo será seu maior aliado para driblar desafios.

Peixes

Emoções podem surgir de forma intensa, te deixando mais sensível do que o normal. Evite absorver as tensões externas e proteja sua energia. Conecte-se com sua intuição antes de tomar qualquer decisão impulsiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.