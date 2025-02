Gêmeas de Ivete Sangalo celebram 7 anos com temas Sonic e Stitch, ‘máquina de gloss’ e lembrança para crianças e adultos

Com os personagens Sonic e Stitch na decoração e nas lembracinhas, guloseimas que vão do sorvete à pipoca e até "máquina de gloss", as gêmeas Helena e Marina, filhas da cantora baiana Ivete Sangalo, comemoram 7 anos em festa na sexta-feira (14).

“Ontem, eu fiz a festinha das meninas, nem falei nada aqui. Na correria, montei a festinha delas. Festinha não, festona, foi muito bom! Foram todos os amiguinhos, os colegas, foi uma festa linda”, celebrou Ivete nas redes sociais neste sábado (15).

Veja também Zoeira Preta Gil celebra presente de ex-namorado após receber alta Zoeira Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana (15 e 16/2)

A baiana elogiou os profissionais que concretizaram o evento. “Fico muito comovida porque é um amor, um carinho, uma vontade de fazer”, falou.

Legenda: Ivete Sangalo postou registros e elogios à festa das filhas nas redes sociais Foto: Reprodução / Redes Sociais

Detalhes da comemoração do aniversário das meninas foram postados nas redes sociais pela própria cantora e nomes ligados à preparação da festa, como a produtora de eventos Andrea Guimarães.

Legenda: Lembracinhas eram temáticas dos dois personagens da festa Foto: Reprodução / Redes Sociais

Os destaques da celebração foram os temas escolhidos pelas gêmeas — Helena escolheu o porco-espinho Sonic, enquanto Marina optou pelo monstro Stitch — e a “máquina de gloss”, uma das atividades propostas no evento.

Outro aspecto que chamou a atenção foi a variedade de lembrancinhas da festa, que inclusive foram destinadas também aos adultos.

Legenda: Máquina de gloss foi uma das atividades da festa Foto: Reprodução / Redes Sociais

Para os pequenos, havia de bolsas térmicas em formato de ônibus ou casa com os personagens-temas da festa a caixa com quatro jogos de tabuleiro e “aquaplay”.

Kit de pintura aquarela, lousa digital e chinelas temáticas também foram entregues para as crianças, além de kits de doces e guloseimas diversas. Já para adultos, havia caixas com nécessaires e kits de velas voltados a eles.

Legenda: Máquina de pipoca oferecia a guloseima em quatro sabores diferentes Foto: Reprodução / Redes Sociais

Entre as comidas servidas na festa, o destaque foram as máquinas de pipoca — contando com sabores manteiga, lemon pepper, doce e flor de sal — e o algodão doce em formato dos personagens.