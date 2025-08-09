Assistente de Luciano Huck revela falência de loja e recusa propostas milionárias de apostas
Dany Bananinha contou que perdeu todo o dinheiro investido no negócio
Dany Bananinha, assistente de palco do "Domingão com Huck", abriu o coração nas redes sociais para falar sobre um momento difícil: a falência de sua antiga loja de roupas.
A artista revelou que investiu todas as economias de sua carreira no empreendimento, mas que o negócio não prosperou e a deixou no prejuízo.
“Eu sigo aqui trabalhando honestamente, pedindo a Deus que me abençoe, que um dia eu realize esses meus desígnios. A vida de gente honesta não é fácil. Eu trabalhei desde os 13 anos, e todo o dinheirinho que juntei, investi na loja, que infelizmente tive a infelicidade de ser muito mal”, relatou.
Segundo Dany, a escolha do ponto comercial foi determinante para o fracasso do negócio.
“Ainda mexe muito comigo, tanto que eu não consegui até hoje vir aqui contar para vocês que a loja fechou, que escolheram a franquia num ponto muito ruim para a gente e a loja não deu certo”, disse.
Ela contou que confiou nas pessoas envolvidas, que eram amigas, e também no sócio.
“A decepção foi bem grande porque a gente confiou muito. Meu sócio era muito amigo deles, e eu confiei que ele seria bem cuidado, automaticamente eu também seria bem cuidada. Enfim, foi um desastre, e está sendo ainda”, lamentou.
Dany afirmou que não teve nenhum retorno financeiro e perdeu uma quantia significativa de dinheiro. Apesar disso, mantém a consciência tranquila por não ter aceitado propostas de divulgação de casas de apostas.
“Nunca aceitei fazer divulgação de joguinhos, e vocês não têm noção das ofertas que eu já recebi na vida. É absurdo, eu recebo todo dia. Certamente, se eu tivesse aceitado, teria o carro dos meus sonhos com a grana pesada que é”, afirmou.
Mesmo sem expectativas imediatas, a assistente de palco acredita que ainda poderá reaver parte do investimento.
“Deus vai me abençoar, olhar por mim, e eu vou receber um dia esse dinheiro. Pelo menos não vou sair tanto no prejuízo como eu saí", disse.