Elize Matsunaga acredita que ex-marido esquartejado a perdoou pelo crime

Após sair da prisão, Elize Matsunaga afirmou estar "muito, muito feliz" com a liberdade condicional e disse acreditar que o marido, Marcos Matsunaga, já a perdoou pelo crime no qual ela foi condenada por matar e esquartejar o homem 10 anos atrás.

A declaração de Elize foi registrada em vídeo divulgado pela defesa, já que um contrato assinado com uma empresa audiovisual a impossibilita de conceder entrevistas. Outro motivo para o não contato com a imprensa é o livro "Piquenique no inferno", de sua autoria, que deve ser lançado em breve.

"Estou muito, muito feliz mesmo de ter vencido essa etapa, sei que teremos outras, uma nova etapa agora. Mas estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram, pelas pessoas que compreenderam. Infelizmente não posso consertar o que passou, o que eu cometi, estou tendo uma segunda chance. Eu acredito na espiritualidade e acredito que ele [Marcos] já tenha me perdoado e peço por ele nas minhas orações", disse.

Crime

Elize era ré confessa do crime cometido em 19 de maio de 2012. Quando foi julgada, ela chegou a relatar que "não estava normal" quando atirou no marido com uma pistola .380. A acusada detalhou que estava com a arma apontada na direção da cabeça e do pescoço dele.

Após atirar contra o companheiro, Elize arrastou o corpo dele para o quarto e o esquartejou. As partes foram colocadas em um saco e depois em uma mala.

Ela havia sido condenada a 19 anos e 11 meses de prisão no dia 5 de dezembro de 2016. Em 2019, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e três meses.

