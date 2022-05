Elize Matsunaga tem liberdade condicional concedida pela Justiça

Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, em 2012, foi solta nesta segunda-feira (30), após a Justiça conceder a ela o direito de liberdade condicional. Agora, ela cumprirá o resto da pena fora da prisão. O alvará de soltura foi cumprido no fim da tarde na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP).

O advogado Luciano de Freitas Santoro informou a soltura em condicional ao G1. Isso foi possível dois anos após a defesa conseguir a redução da pena de 19 anos e 11 meses para 16 anos e três meses de cárcere. A medida foi aprovada em 2019 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na penitenciária, Matsunaga cumpriu pena ao lado de detentas como Suzane von Richtofen e Anna Jatobá. Lá, Elize conseguiu pontos para diminuir a pena, trabalhando em regime semiaberto na área de costura.

Elize tinha direito a saídas temporárias da cadeia e, sempre que podia, exibia cartazes para a filha, que não vê desde 2012, ano que ela matou o marido. À época, ela alegou que atirou contra Marcos Matsunaga para se defender após uma discussão onde ele a agrediu com um tapa no rosto.

Série da Netflix

O caso, que já repercutiu na época e passou muito tempo na mídia, virou o documentário "Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime". Foi a primeira entrevista que Elize concedeu sobre o crime.

A produção nacional estreou no dia 8 de julho de 2021. "Ainda não sei dizer que tipo de emoção fez eu apertar aquele gatilho", diz ela no trailer do documentário.