Morre Vana Lopes, primeira vítima a denunciar médico Roger Abdelmassih

A estilista Vanuzia Leite Lopes, conhecida como Vana Lopes, a primeira vítima a denunciar o ex-médico Roger Abdelmassih - condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra pacientes - morreu na madrugada deste sábado (28), em São Paulo. Com 62 anos, Vana tratava um câncer de mama em estágio avançado.

Vana vivia em Portugal com o marido, o português Jorge Duarte, com quem estava há 8 anos. Mas regressou ao Brasil nos últimos dias.

Vana é mineira de Diamantina e deixou uma filha adotiva, Leda, 38, uma neta, 18, e uma bisneta, de 6 meses. A estilista foi diagnosticada com câncer de mama há alguns anos e descobriu que a doença se espalhou.

Denúncia

Ainda na década de 1980, sem conseguir engravidar, Vana procurou médicos renomados em fertilidade e inseminação para tentar fazer tratamento e realizar o sonho de ser mãe. Nesse percurso, em 1993, foi atendida por Roger Abdelmassih, conhecido como “Doutor Vida”.

Em uma das tentativas de inseminação artificial, Vana acordou no meio do procedimento em que foi estuprada por Roger Abdelmassih dentro do consultório.

A violência a traumatizou e ela ainda contraiu problemas de saúde, que a fez perder as trompas e parte de um ovário. Ela o denunciou.

Em junho de 2009, Abdelmassih foi indiciado por estupro e atentado violento ao pudor contra 39 pacientes, e condenado a 278 anos de reclusão. Depois, a sentença foi reduzida a 173 anos. Ele ficou preso por quatro meses, mas saiu em dezembro de 2009 sob habeas corpus, para recorrer em liberdade.

"Vítimas Unidas"

Em 2011, Vana criou a página "Vítimas Unidas" que coletava informações sobre vítimas de Abdelmassih e sobre o possível paradeiro do ex-médico, que havia saído do Brasil. Em agosto de 2014, Abdelmassih foi preso em Assunção, capital do Paraguai.

O "Vítimas Unidas" também é uma ONG que ajuda vítimas de diversas violências. Com a ajuda do ativismo de Vana, a Polícia Federal prendeu o ex-médico. Ele cumpre pena na Penitenciária II de Tremembé (SP).