Conheça a verdadeira história de Grazi, personagem da série da Boate Kiss da Netflix

A minissérie 'Todo Dia a Mesma Noite', lançada pela Netflix, baseada na história da Boate Kiss, tem relembrado a tragédia e todas as pessoas que continuam sofrendo por conta dela há 10 anos. A jovem Kelen Ferreira, que teve 18% do corpo queimado e perdeu um pé no incêndio da casa de shows, inclusive, serviu como inspiração para uma das personagens.

A personagem Grazi, representada pela modelo Paola Antonini na série, foi uma das usadas como base. Na série, ela é mineira e vive em Santa Maria, já que a cidade abrigava estudantes de diversos locais. Após a tragédia, a moça precisa conviver com a realidade de ter perdido um órgão, se adequando em meio aos traumas de ter vivenciado algo tão grave.

Segundo Paola, que concedeu entrevista ao portal GZH, Kelen foi a principal inspiração da personagem, mas também foi base para que outras pessoas fossem estudadas nessa construção.

"Eu peguei várias inspirações do livro, conversas com a Daniela, que teve contato com os sobreviventes", explicou Antonini, citando Daniela Arbez, autora responsável pelo livro que deu origem à série.

A jovem, por sua vez, não concedeu entrevista para o livro original, o que mudou com o lançamento da série. "Acho que a gente precisa falar sobre o que aconteceu. Sou uma das sobreviventes que ficou mais danificada fisicamente. Além das sequelas e das queimaduras, perdi um pé. Então, a história precisa ser contada para que as pessoas saibam da realidade, para entenderem tudo o que aconteceu", disse em fala à Rádio Gaúcha.

Episódios

Nos episódios da série, Grazi se adapta, aos poucos, a uma nova realidade, com diversas cicatrizes pelo corpo. Além disso, ela sofre para se reconectar com a sociedade e com a nova aparência, perdendo antigas amizades pelo caminho.

"Como artista, uma história tão importante, tão relevante como essa, você pode até se perder, mas tem uma linha de condução e, então, ela está exercendo uma função social. A memória precisa ficar viva", continuou Paola à GZH.

Além da série lançada pela Netflix, um documentário sobre a história da Boate Kiss, conduzido por Marcelo Canellas, estreia no Globoplay na quinta-feira (26).