Adolescente suspeito de participar de chacina no DF é apreendido novamente

A Polícia Civil apreendeu novamente o jovem de 17 anos suspeito de participar da chacina que resultou na morte de 10 pessoas da mesma família no Distrito Federal.

O jovem já havia sido ouvido, mas foi liberado na madrugada da quarta-feira (25) por ainda não haver mandado de busca e apreensão contra ele.

No primeiro depoimento, o adolescente confessou que recebeu R$ 2 mil para "ajudar os outros comparsas a praticar o crime", segundo a Polícia Militar. Ele ainda disse que esteve no cativeiro onde as vítimas estiveram.

A Delegacia da Criança e do Adolescente atribuiu ao jovem a prática dos atos infracionais análogos aos crimes de extorsão mediante sequestro com restrição a liberdade e resultado morte; ocultação de cadáver; e associação criminosa armada.

O crime foi praticado pelo adolescente e outros cinco homens que estão presos. O grupo tinha como objetivo tomar posse de uma propriedade da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, uma das vítimas da chacina. A chácara é avaliada em R$ 2 milhões.

Vítimas pertenciam a mesma família

O grupo é suspeito de envolvimento no caso que resultou na morte de 10 membros da mesma família. Inicialmente, as vítimas foram reportadas como desaparecidas, mas os corpos foram encontrados e identificados pelos agentes de seguranças. São elas:

A cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos;

O marido de Elizamar Silva, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos;

Os três filhos da cabeleireira com o companheiro: os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, de 6 ano, e Gabriel da Silva, de 7 anos;

O sogro de Elizamar e pai de Thiago, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos;

A sogra da cabeleireira e esposa de Marcos Antônio, Renata Juliene Belchior, de 52 anos;

A cunhada de Elizamar e irmã de Thiago, Gabriela Belchior, de 25 anos;

A ex-esposa de Marcos Antônio, Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 54 anos;

A filha de Marcos Antônio e Cláudia Regina, Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos.

Legenda: Da esquerda para a direita e de cima para baixo: Elizamar Silva, Rafael da Silva, Gabriel da Silva, Rafaela da Silva, Thiago Belchior, Renata Juliene, Gabriela Belchior, Marcos Antônio, Cláudia Regina e Ana Beatriz Foto: reprodução

Suposta atuação de cada suspeito

As autoridades trabalham com as informações de que pelo menos dois dos suspeitos conheciam os familiares que foram assassinados. São eles:

Gideon Batista, que supostamente trabalhava com Marcos Antônio, uma das vítimas;

Carlomam dos Santos também as conheceria, e já tinha contato com pelo menos um dos outro indivíduos presos pelo crime.

Em depoimento, Horácio Carlos confessou o envolvimento na chacina e chegou a dizer que parte das mortes haviam sido encomendadas por Marcos Antônio e Thiago — os corpos deles foram posteriormente encontrados. Já Fabrício Silva, o terceiro a ser detido, teria sido o responsável por manter parte dos membros da família em cativeiro.

O preso nesta quinta-feira teria atuado no sequestro de Thiago.