Chacina no DF foi motivada por terreno de R$ 2 milhões, diz Polícia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou, nesta sexta-feira (27), que a chacina contra dez pessoas da família da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, foram motivados por terras em que parte da família morava. As informações são do g1.

Segundo o delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, a motivação do grupo - formado por Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo e Carlomam dos Santos Nogueira - era a chácara, avaliada em R$ 2 milhões. Carlos Henrique Alves da Silva e um adolescente também participaram do crime.

Moravam na propriedade Marcos Antônio Lopes de Oliveira, Renata Juliene Belchior e Gabriela Belchior, respectivamente o sogro, a sogra e a cunhada da cabeleireira. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos Gideon e Horácio também moravam no local, a convite de Marcos.

Conforme as investigações, o crime começou em 28 de dezembro do ano passado. Além do terreno, o grupo queria R$ 200 mil obtidos por Cláudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio, com a venda de uma casa.

Integrantes da família também foram mantidos em cativeiro e obrigados a passar dados pessoais sobre contas bancárias e cartões de crédito para os criminosos. Inicialmente, as vítimas foram reportadas como desaparecidas, mas os corpos foram encontrados e identificados pelos agentes de seguranças. São elas: A cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos;

O marido de Elizamar Silva, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos;

Os três filhos da cabeleireira com o companheiro: os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, de 6 ano, e Gabriel da Silva, de 7 anos;

O sogro de Elizamar e pai de Thiago, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos;

A sogra da cabeleireira e esposa de Marcos Antônio, Renata Juliene Belchior, de 52 anos;

A cunhada de Elizamar e irmã de Thiago, Gabriela Belchior, de 25 anos;

A ex-esposa de Marcos Antônio, Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 54 anos;

A filha de Marcos Antônio e Cláudia Regina, Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos. Articuladores dos crimes