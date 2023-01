Chacina no DF: corpo de jovem de 19 anos, última vítima, é identificado pela polícia

O corpo de uma jovem de 19 anos foi identificado nesta quarta-feira (25) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como da última vítima da chacina de uma família no DF. A moça é Ana Beatriz Marques de Oliveira e, com ela, 10 pessoas do mesmo núcleo familiar foram assassinadas.

Até então, três suspeitos estão presos pelo crime e um quarto é procurado. Ao todo, 10 corpos foram encontrados pela polícia e sete foram identificados.

O cadáver foi encontrado na madrugada dessa terça-feira (24), em uma casa abandonada em Planaltina. Junto dela, outros dois corpos foram localizados, identificados como Thiago Gabriel Belchior, marido da cabeleireira Elizamar Silva, e de Cláudia Regina Marques Oliveira, mãe de Ana Beatriz e ex-esposa do pai de Thiago, Marcos Antônio Lopes, que também foi morto.

As informações foram confirmadas pelo delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá. A identificação teria sido feita por sequenciamento genético por conta das condições do cadáver.

Chacina

Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo já foram presos por suspeita de envolvimento nas mortes.

Gideon, inclusive, trabalhava com Marcos Antônio, uma das vítimas. Em depoimento, ele confessou participação no crime e disse que os assassinatos foram encomendados por Thiago Belchior e seu pai, Marcos Antônio.

O terceiro homem era responsável por manter as vítimas em cativeiro e o quarto suspeito, Carlomam dos Santos Nogueira, continua sendo procurado. Além disso, ainda na noite de terça (24), um jovem de 17 anos foi apreendido por suspeita de participação no crime, mas foi liberado já que não havia flagrante contra ele.

