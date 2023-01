Oito pessoas da mesma família desaparecem e seis corpos são encontrados no DF; polícia investiga

O desaparecimento de oito pessoas de uma mesma família moradora do DF está em investigação pelas polícias de Goiás e do próprio Distrito Federal, segundo informou o portal g1. Ao todo, seis corpos foram encontrados, ainda na semana passada, em dois carros carbonizados, ambos veículos pertencentes aos desaparecidos.

A história começou ainda na última quinta-feira (12), quando Elizamar Silva, de 39 anos, e três filhos dela sumiram. No dia seguinte ao desaparecimento, o veículo dela foi encontrado com quatro corpos dentro, próximo à cidade de Cristalina (GO), no Entorno do DF.

Elizamar, dona de um salão de beleza no Distrito Federal, desapareceu após sair em busca do marido, de 30 anos, que estava na casa da sogra, no Itapoã.

Corpos encontrados

Agora, nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil do DF informou que o companheiro dela também está desaparecido, assim como o pai, a mãe e uma irmã dele. Outros dois corpos foram encontrados em um carro que pertencia ao pai do marido de Elizamar.

Moradora de Santa Maria, Elizamar vive com o marido há dez anos. Ela é mãe de um rapaz de 24 anos, de uma jovem de 18 anos e das três crianças também desaparecidas, os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos.

Segundo a filha mais velha, que concedeu entrevista à TV Globo, a família reconheceu o veículo e está aguardando o resultado do exame de DNA feito pelo Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia para identificação dos corpos.

A Polícia Civil de Goiás segue no comando as investigações do crime, mas afirmou que ainda não há suspeitos.

No domingo (15), uma ocorrência foi registrada na 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, registrando o desaparecimento do companheiro de Elizamar, dos pais dele e da irmã.

"Até o momento não temos informações se esses dois corpos localizados hoje (16) são dos desaparecidos. As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes", disse a Polícia Civil do DF ao g1.