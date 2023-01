Marido e sogro de vítima teriam encomendado assassinato de família desaparecida no Distrito Federal

A Polícia revelou, nessa terça-feira (17), que um dos dois presos suspeitos de envolvimento no desaparecimento de oito pessoas da mesma família, no Distrito Federal, confessou que o crime foi encomendado pelo marido e pelo sogro de uma das vítimas, a cabeleireira Elizamar Silva. Thiago Gabriel Belchior de Oliveira e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, os supostos mandantes, estão desaparecidos.

O delegado da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá Ricardo Viana informou, conforme o portal g1, que Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, relatou que ele e Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, receberam R$ 100 mil da dupla para matar a cabeleireira, os três filhos dela — Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos —, a sogra e a cunhada da mulher.

As crianças eram filhas de Thiago Belchior e netas de Marcos Antônio. As outras duas vítimas são a mãe e a irmã do primeiro e, consequentemente, esposa e filha do outro suposto mandante.

Ainda em depoimento aos investigadores, Horácio Ferreira disse que outras duas pessoas participaram do crime: uma mulher que seria amante de Marcos Antônio e a filha dela. Ambas também estão desaparecidas.

O outro suspeito preso não relatou nada desde que foi detido, na manhã dessa terça-feira.

Pai teria matado próprio filho

À Polícia Civil, Horácio Ferreira disse que a ideia inicial era atrair Elizamar Silva ao Paranoá, onde o crime deveria ser realizado. No entanto, o marido da cabeleireira — que pediu para ela buscá-lo na região — não tinha conhecimento que ela estava com as crianças.

"Por conta disso, a dinâmica do crime mudou", disse o delegado. Conforme o titular, inicialmente, o plano era subtrair uma quantia em dinheiro que Elizamar Silva guardava em uma conta bancária e, em seguida, matá-la.

Devido à presença das crianças, o avô e o pai delas decidiram levá-las para Cristalina (GO) com a ajuda dos suspeitos presos, Gideon Batista e Horácio Ferreira. No local, as vítimas teriam sido sufocadas e, na sequência, o grupo teria ateado fogo no veículo.

No relato aos investigadores, Horácio Ferreira disse que a cabedeleira tentou resistir, mas foi enforcada, e Thiago Belchior teve que matar um dos próprios filhos antes de queimar o carro da família.

Na última sexta-feira (13), um carro semelhante ao da mulher foi encontrado queimado em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. Dentro dele a Polícia Civil achou quatro corpos carbonizados. Eles ainda não foram identificados.

Sequestro e tentativa de extorsão

Os suspeitos e os supostos mandatários também estaria envolvido no desaparecimento de Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe de Thiago Belchior e esposa de Marcos Antônio, e Gabriela Belchior Oliveira, de 25 anos, filha dela.

Horácio Ferreira relatou que os quatro sequestraram as mulheres e as mantiveram em cativeiro por cerca de cinco dias. Nesse período, eles teriam tentando extorquir Renata, que, conforme a Polícia detalhou ao g1, teria recentemente vendido uma casa por R$ 400 mil. As autoridades acreditam que Marcos Antônio queria matá-las, ficar com o dinheiro e fugir com a amante e a filha dela.

Ao não conseguirem extrair a quantia das vítimas, eles decidiram levá-las de carro para Unaí (MG) onde as asfixiaram e as mataram. No último sábado (14), o veículo de Marcos Antônio foi achado queimado, no município, e com dois corpos dentro dele.

A informações fornecidas pelo suspeito ainda vão ser confirmadas pela investigação, alertou o delegado. Entre as provas, a Polícia conseguiu verificar que Gideon Batista comprou gasolina em um posto de Cristalina e que ela foi supostamente usada para atear fogo no veículo de Elizamar Silva.

Entenda o caso

O caso começou ainda na última quinta-feira (12), quando Elizamar Silva e três filhos sumiram. No dia seguinte ao desaparecimento, o veículo dela foi encontrado com quatro corpos dentro, próximo à cidade de Cristalina. A vítima é dona de um salão de beleza no Distrito Federal e desapareceu após sair em busca do marido, que estava na casa da sogra, no Itapoã.

Segundo a filha mais velha, que concedeu entrevista à TV Globo, a família reconheceu o veículo e está aguardando o resultado do exame de DNA feito pelo Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia para identificação dos corpos.

No domingo (15), uma ocorrência foi registrada na 33ª Delegacia de Polícia, em Santa Maria, registrando o desaparecimento do companheiro de Elizamar Silva, dos pais dele e da irmã.