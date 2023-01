Esposa de anestesista preso só acreditou que marido cometeu crimes depois de ver vídeo

Em um primeiro momento, a esposa do colombiano Andres Eduardo Oñate Carrillo, anestesista preso por estupro de vulnerável, não acreditou que o marido fosse o responsável pelos crimes, praticados contra, pelo menos, duas pacientes. Conforme a polícia, a mulher precisou ver o vídeo, feito pelo próprio companheiro, para acreditar. As informações são do Extra.

Os agentes da corporação estiveram na residência do casal na manhã desta terça-feira (17), para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão. Ao chegar ao endereço, os policiais foram recebidos pela esposa, que ficou surpresa com a aparição dos agentes e não parecia entender o que estava acontecendo, questionando-os várias vezes.

De acordo com o delegado Luiz Henrique Marques, responsável pela investigação do caso, a mulher só acreditou no que os policiais alegavam após ver o material produzido por Andres, desabando no choro.

Além de estupros, o anestesista também está sendo investigado por, supostamente, aliciar crianças para a produção de conteúdo pornográfico.

Nas redes sociais, Andres publicava fotos apaixonadas com a esposa, declarando-se nas legendas. Em uma das postagens, o acusado aparece pedindo a companheira em casamento diante da Torre Eiffel, em Paris.

O anestesia também aparecia, em outras publicações, sorridente ao lado dos colegas, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filha. A unidade de saúde fica localizada na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro.