Mônica Martelli relata estupro aos 14 anos: ‘Eu não queria’

A atriz Mônica Martelli contou, em bate-papo com Gio Ewbank e Fernanda Paes Leme, no podcast “Quem Pode, Pod”, que foi estuprada aos 14 anos por um namorado. No entanto, ela só percebeu a violência sexual anos depois.

Mônica disse que namorava um surfista de Macaé, cidade do Rio de Janeiro, e que era comum “uma luta corporal com o menino”. “Você beijava o menino, ela vinha com a mão no peito. Você tirava a mão no peito, ele [colocava] a mão na bunda. Você passava a noite beijando, na luta corporal, e isso era normal”, disse.

“Aí, a primeira transa foi assim, foi essa luta corporal, mesmo eu sendo apaixonada. Quando eu entendi e nós entendemos, de pouco tempo para cá, que teve essa conscientização maior, que estupro é você simplesmente não querer. Se você fala 'não' e ele forçar, é estupro. Ali, eu falei: 'então eu fui estuprada'. Eu não queria, foi essa luta corporal. Acabou que rolou, foi legal, eu era apaixonada pelo cara, mas eu não queria, não queria naquele dia, naquele lugar", afirmou a atriz.

"E quando a gente estava falando sobre estupro, porque na minha cabeça, na minha geração, o que é estupro? É um beco escuro, um cara com capuz e uma faca”, acrescentou.

Comportamento era "naturalizado"

Mônica ainda reforçou que cresceu em um lar feminista, com a mãe lendo Simone de Beauvoir para ela, e ainda assim aquele comportamento era “naturalizado”. “Era normal você beijar um garoto, ele tentar botar a mão no teu peito e você tirar a mão. Então, quando veio essa discussão, eu falei 'ué, eu lutei muito ali, então eu fui estuprada’”.

A atriz ainda salientou que atualmente orienta a filha, Julia, de 13 anos. “O que falo sempre para ele é 'o seu corpo te pertence, ninguém pode tocar no seu corpo e você não precisa fazer nada que quiser'”.