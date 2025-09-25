Alece e Câmara de Fortaleza prestam minuto de silêncio por adolescentes mortos em escola de Sobral

A Assembleia Legislativa do Estado (Alece) e a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) manifestaram pesar pela morte de dois adolescentes após um ataque a tiros na escola estadual Luís Felipe, em Sobral, na Região Norte do Ceará. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (25).

Na ação criminosa, os suspeitos efetuaram disparos da rua em direção ao estacionamento da unidade educacional, durante o intervalo das aulas. Pelo menos outras três pessoas foram baleadas e precisaram ser socorridas. A motivação do caso ainda está sendo investigada.

No Legislativo estadual, o momento de pesar foi solicitado pelo deputado Sargento Reginauro (União). “Em nome do povo sobralense, esse minuto de silêncio é um respeito ao luto dos familiares e de toda a comunidade de Sobral”, manifestou o parlamentar.

Já na CMFor, o pedido pelo minuto de silêncio foi da vereadora Priscila Costa (PL). “Duas mães de Sobral vão receber os seus filhos dentro do caixão. O que nós podemos esperar da segurança pública em nosso Estado?”, pontuou.

ATAQUE A TIROS

Imagens de câmeras de segurança mostram que dois atiradores chegaram de motocicleta à Escola de Ensino Médio (EEM) Professor Luís Felipe, em Sobral, e efetuaram disparos contra pessoas que estavam no estacionamento da unidade. O ataque deixou dois adolescentes mortos e pelo menos três pessoas feridas.

As vítimas ainda não foram formalmente identificadas, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os feridos e outros que passaram mal após a ocorrência foram socorridos e levados para atendimento hospitalar.

Não se sabe ainda o que motivou o crime. O caso é acompanhado pela 1ª Delegacia de Polícia de Sobral. No entanto, o Diário do Nordeste apurou que há uma probabilidade de que o ataque tenha sido cometido por um grupo criminoso atuante na região.

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc-CE) informou que suspendeu as aulas desta quinta e desta sexta-feira (26) na escola Luís Felipe. Por sua vez, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que enviou a cúpula da segurança pública do Ceará a Sobral para apurar a autoria do crime.