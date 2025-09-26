Juiz auxiliar de Alexandre de Moraes deixa gabinete após sanção dos EUA

O juiz auxiliar Rafael Henrique Janela Tamai Rocha deixou, nesta sexta-feira (26), o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Rocha foi um dos sancionados pelo governo dos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky, utilizada contra Moraes e outras autoridades brasileiras após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Uma portaria publicada nesta sexta confirmou que a saída foi oficializada em 15 de setembro, cerca de uma semana antes de seu nome ser incluído na lista de sancionados.

A Lei Magnitsky impede a entrada de pessoas nos EUA, além de bloquear bens e ativos em território americano.

Atuação no gabinete de Moraes

Rocha ganhou destaque por sua atuação durante os interrogatórios dos réus da ação penal do golpe de Estado, que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão, além de outros integrantes do chamado núcleo crucial da trama golpista.

Foi ele quem proibiu os tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima de prestarem depoimento usando a farda militar, justificando que não era a instituição do Exército que estava sendo julgada, mas os militares individualmente.

Também partiu dele a decisão de manter a prisão preventiva do general Walter Braga Netto, após audiência de custódia em dezembro do ano passado.

Legenda: Entre integrantes do Poder Judiciário que foram sancionados pela Lei Magnitsky estão o ex Advogado Geral da União, José Levi, e o ministro do Tribunal Superior de Justiça, Benedito Gonçalves. Foto: Marcello Casal Jr. / Marcelo Camargo / Agência Brasil.

Sanções a autoridades brasileiras

O ministro Alexandre de Moraes foi incluído na Lei Magnitsky em julho, tornando-se o primeiro brasileiro a sofrer esse tipo de punição por parte do governo americano. Além dele, também foram sancionados:

o ex-advogado-geral da União José Levi;

o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves;

os juízes Airton Vieira e Marco Antonio Martin Vargas, que atuaram como auxiliares de Moraes no TSE e no STF.

Na semana passada, a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, também foi incluída na lista, junto de uma empresa dela e dos três filhos do casal.

Sequência de baixas

Com a saída de Tamai Rocha, ele retornará ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), seu órgão de origem, onde atua desde 2008.

Esta é a quarta baixa entre os juízes auxiliares de Moraes em menos de um ano: