Quem é Viviane Barci de Moraes, esposa de ministro, alvo da Lei Magnitsky

Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que sofreu sanções da Lei Magnistky do governo dos Estados Unidos, é advogada e empresária. Um de seus empreendimentos, a Lex Instituto de Estudos Jurídicos, também foi sancionado pelos EUA.

Viviane ainda comanda, em São Paulo, o escritório de advocacia Barci de Moraes Sociedade de Advogados, localizado no bairro Itaim Bibi, na zona sul da capital. A esposa de Moraes atua em áreas como direito constitucional, administrativo, penal e empresarial.

Dois dos filhos de Viviane com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) são sócios do escritório. Além do trabalho na área jurídica, a advogada é formada em publicidade.

Veja também PontoPoder EUA impõem sanções a mulher de Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky PontoPoder Presidente da CCJ quer pautar PEC da Blindagem quarta-feira (26): 'sepultar de vez esse assunto'

Sanções

Entre as sanções da Lei Magnitsky previstas contra Viviane, estão o bloqueio de contas bancárias, de bens e interesses em bens dentro da jurisdição em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país.

A decisão, publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano, ocorreu após bolsonaristas apontarem que Viviane Barci de Moraes seria um importante braço financeiro da família.

Antes de Viviane, Moraes já havia sido sancionado com a lei nesse último mês de julho, após ter aplicado medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).