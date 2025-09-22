Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

EUA impõem sanções a mulher de Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky

A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano

Escrito por
e
(Atualizado às 13:20)
PontoPoder
Alexandre de Moraes e Viviane Barci de Moraes
Legenda: A decisão foi aplicada após bolsonaristas apontarem que Viviane seria importante braço financeiro da família
Foto: Ricardo Stuckert / PR

O governo de Donald Trump impôs as sanções da Lei Magnitsky à advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e ao instituto Lex, ligado à família do ministro. 

A decisão, publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano, ocorreu após bolsonaristas apontarem que Viviane Barci de Moraes seria um importante braço financeiro da família. 

A lei é um mecanismo previsto na legislação americana usada para punir unilateralmente supostos violadores de direitos humanos no exterior. Moraes recebeu a mesma sanção em 30 de julho deste ano, após aplicar medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 

Entre as sanções previstas estão o bloqueio de contas bancárias, de bens e interesses em bens dentro da jurisdição em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país.

Segundo a Folha de São Paulo, Viviane é sócia em escritório de advocacia e uma das donas do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, com os filhos. A entidade foi fundada por Moraes no ano 2000, mas depois repassada ao controle da família. O instituto é proprietário de 11 imóveis, sendo um deles a residência de Moraes em São Paulo. 

Veja também

teaser image
País

Ex-delegado assassinado em SP sabia que era jurado de morte pelo PCC, mostra investigação

teaser image
PontoPoder

Presidente da CCJ quer pautar PEC da Blindagem quarta-feira (26): 'sepultar de vez esse assunto'

O que é a lei Magnitsky?

A lei Magnitsky foi criada em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, que morreu na prisão após denunciar um esquema de desvio de dinheiro por membros do governo da Rússia. O texto foi aprovado em 2012 e sancionado pelo então presidente Barack Obama. 

Inicialmente, o objetivo era punir oligarcas e autoridades russas envolvidas na morte de Sergei, mas, em 2016, houve o entendimento de que a lei podia ser usada em casos de corrupção, crime organizado e violações mais amplas de direitos humanos. 

Assuntos Relacionados
Viviane Barci de Moraes ao lado de Alexandre de Moraes, ambos sorrindo, em evento formal; ela veste um vestido rendado vermelho e ele está com toga e gravata.
PontoPoder

Quem é Viviane Barci de Moraes, esposa de ministro, alvo da Lei Magnitsky

A advogada e empresária tem um escritório de advocacia que tem dois dos filhos dela e do ministro como sócios

Redação
Há 46 minutos
Alexandre de Moraes e Viviane Barci de Moraes
PontoPoder

EUA impõem sanções a mulher de Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky

A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
A imagem mostra Braguinha, um homem de meia-idade, com cabelo curto escuro e grisalho, vestindo terno azul, camisa branca e gravata estampada em preto e branco. Ele segura um microfone prateado próximo à boca, como se estivesse discursando. Ao fundo, há uma cortina branca e parte de uma parede clara, sugerindo que a cena ocorre em um ambiente interno, possivelmente durante um evento ou reunião formal.
PontoPoder

Santa Quitéria: Braguinha tem contas de campanha rejeitadas e deve devolver R$ 60 mil ao Tesouro

Resultado sobre análise de recurso foi publicado nesta segunda-feira (22)

Ingrid Campos
22 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Excesso de lideranças desafia Elmano e Camilo na montagem da chapa majoritária para 2026

São ao menos sete nomes de peso no grupo governista disputando três vagas disponíveis na chapa de reeleição do governador

Inácio Aguiar
22 de Setembro de 2025
Imagem de uma sessão legislativa vista de perto, com foco em três homens sentados em cadeiras pretas, usando ternos, enquanto acompanham a reunião. Um deles, Romeu Aldigueri, fala ao microfone, enquanto outro observa a tela de um dispositivo sobre a mesa. Ao fundo, pessoas circulam ou conversam, e um grande painel eletrônico exibe informações com cores verde, roxa e branca. O ambiente tem divisórias de vidro e concreto, além do brasão do Ceará visível em uma parede.
PontoPoder

Controle do orçamento: Ceará é um dos 4 estados que não possuem emendas impositivas para deputados

Legislativo estadual atua a partir de indicações na execução orçamentária, no qual a aplicação não é obrigatória

Marcos Moreira
22 de Setembro de 2025
Imagem do antigo plenário da Alece, com diversos parlamentares e profissionais distribuídos pelo espaço. Ao fundo, há uma bancada elevada onde algumas pessoas estão sentadas, atrás de um crucifixo e entre as bandeiras do Brasil e do Ceará. Em primeiro plano, vê-se um grande espaço central com carpete azul, mesas semicirculares equipadas com microfones e telefones, além de cadeiras ocupadas por alguns homens em trajes formais. Um cinegrafista registra a cena, enquanto outras pessoas observam ou conversam ao lado direito e esquerdo do ambiente. No painel de madeira, aparece o nome “Plenário 13 de Maio” e a sigla “ALECE”.
PontoPoder

R$ 76 milhões: há 10 anos deputados brigam para tornar obrigatória execução de emendas no Ceará

Proposta recebeu aval de diferentes presidências da Assembleia Legislativa, mas encontra resistência no Executivo

Marcos Moreira
22 de Setembro de 2025
Senado visto de cima
PontoPoder

Presidente da CCJ quer pautar PEC da Blindagem quarta-feira (26): 'sepultar de vez esse assunto'

Segundo Otto Alencar, existe uma articulação para a medida ser rejeitada no Senado

Redação
21 de Setembro de 2025
Manifestação popular com muitas pessoas reunidas, algumas segurando cartazes e bandeiras do Brasil. No centro da imagem, um cartaz em destaque diz: “LUGAR DE GOLPISTA É NA CADEIA! PAPUDA”. Outras pessoas ao redor erguem os punhos ou tiram fotos. Ao fundo, vê-se a estátua de Iracema Guardiã
PontoPoder

Manifestantes vão a ruas de Fortaleza e outras capitais contra anistia e PEC da Blindagem; veja imagens

Mobilização na capital cearense foi na Praia de Iracema, um dos principais pontos turísticos do Estado

Redação e Agência Brasil
21 de Setembro de 2025
Parlamentares reunidos no plenário da Câmara dos Deputados, com um grupo de deputados à mesa diretora. Um deputado ao centro, sentado, fala ao microfone enquanto outros parlamentares observam, usam celular ou conversam. No painel eletrônico à frente, o cronômetro exibe “00:00”. Na frente da imagem, aparecem de costas alguns deputados assistindo à sessão.
PontoPoder

'Chave da impunidade': Juristas alertam para riscos trazidos pela PEC da Blindagem

Proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e será analisada agora pelo Senado Federal

Luana Barros
21 de Setembro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília
PontoPoder

Qual o histórico do debate sobre anistia no Congresso Nacional

Com a urgência aprovada na Câmara, oposição pressiona pela votação enquanto o governo articula para barrar a anistia ampla

Beatriz Matos, de Brasília
21 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

PEC da Blindagem e anistia sinalizam que a Câmara virou as costas à sociedade

Caberá ao Senado Federal o papel de conter os danos e evitar que o tema, novamente, caia no colo do STF

Inácio Aguiar
21 de Setembro de 2025
Celso Sabino é um homem de meia idade, branco e de cabelo preto, que usa terno azul, camisa social branca e gravata amarela.
PontoPoder

Ministro do Turismo avisa a Lula que pedirá demissão

União Brasil aprovou uma resolução que dá 24 horas para filiados saírem do governo

Redação
20 de Setembro de 2025
Augusta Brito, Eduardo Girão e Cid Gomes no plenário do Senado
PontoPoder

Eduardo Girão, Cid Gomes e Augusta Brito: como votam os senadores cearenses na PEC da Blindagem

O Senado vai analisar e votar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados

Beatriz Matos, Luana Barros
20 de Setembro de 2025
achada da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte (SESAU), com paredes brancas, letreiro azul e o brasão da prefeitura ao lado do portão de entrada
PontoPoder

Prefeitura de Juazeiro do Norte investiga instituto por suspeita de propina e fraudes em contratos

Alvo das investigações, a administração do Instituto Heitor Coelho (IHC) nega qualquer irregularidade

Igor Cavalcante
20 de Setembro de 2025
Senadores Eduardo Girão e Flávio Bolsonaro durante coletiva de imprensa.
PontoPoder

Eduardo Girão desembarca na Itália e visita Carla Zambelli na prisão

Comitiva defendeu que a deputada cumpra pena em prisão domiciliar no país europeu

Lucas Monteiro
19 de Setembro de 2025
O ministro Alexandre Padilha concede entrevista coletiva. Ele é um homem branco, de óculos quadrados de armação preta, e com cabelos grisalhos bem cortados. Imagem usada para matéria sobre decisão de não ir à Nova York devido às restrições do governo Trump
PontoPoder

Padilha desiste de viajar a NY em meio a restrições impostas por Trump: 'Decisão autoritária'

O ministro da Saúde havia sido convidado para participar de eventos relacionados à Organização das Nações Unidas

Redação
19 de Setembro de 2025
Imagem mostra Toffoli, um homem de meia-idade, com barba grisalha aparada, usando terno azul, camisa clara e gravata azul, sobre o qual veste uma toga preta. Ele gesticula com a mão direita enquanto fala diante de um microfone, em um ambiente formal. Ao fundo, há partes desfocadas de bandeiras nas cores verde, amarela e azul.
PontoPoder

STF retoma julgamento de ação que questiona falta de lei federal sobre criação de municípios

A Constituição Federal diz que alterações do tipo devem ser feitas por lei estadual, dentro do período determinado pelo Congresso Nacional

Ingrid Campos
19 de Setembro de 2025
Alexandre Padrilha, ministro da Saúde, fala ao microfone. Ele usa um terno preto com gravata vermelha.
PontoPoder

Com restrições, Alexandre Padilha tem visto liberado pelos EUA para ir à conferência em NY

Ministro da Saúde solicitou renovação da autorização para acompanhar o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU

Redação
18 de Setembro de 2025
Presidente Lula discursa durante reunião.
PontoPoder

'Anistia é no Congresso', diz Lula sobre projeto que reduz pena de condenados no 8 de janeiro

Deputados federais aprovaram o regime de urgência da proposta que concede "perdão" aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023

Redação
18 de Setembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre mudança de escolta, que deixará de ser da GSI.
PontoPoder

Moraes determina que escolta de Bolsonaro não seja realizada por GSI

Agentes do Gabinete de Segurança Institucional foi responsável por organizar deslocamento de Bolsonaro ao hospital

Redação
18 de Setembro de 2025