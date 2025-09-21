Presidente da CCJ quer pautar PEC da Blindagem quarta-feira (26): 'sepultar de vez esse assunto'

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que deseja pautar a chamada PEC da Blindagem na próxima reunião do colegiado, prevista para esta quarta-feira (24).

O objetivo seria “sepultar de vez esse assunto no Senado”. A declaração foi dada à GloboNews, neste domingo (21).

Segundo Otto, há uma articulação no Senado para que a medida seja rejeitada na comissão que preside e no plenário principal da Casa.

A expectativa é que o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) apresente o relatório sobre a PEC nos próximos dias.

De acordo com o portal de notícias g1, Vieira teria dito que o parecer seria pela rejeição da medida.

Ainda à GloboNews, Otto Alencar classificou a PEC como "murro na barriga e tapa na cara do eleitor".

População protesta contra PEC da Blindagem

Neste domingo (21), milhares de manifestantes ao redor do País foram às ruas protestar contra a PEC da Blindagem e o projeto que pretende anistiar condenados pela tentativa de golpe de estado no dia 8 de janeiro de 2023.

Em Fortaleza, a manifestação começou por volta das 15h30, no entorno da estátua Iracema Guardiã.

Os críticos do projeto apelidaram a medida de "PEC da Bandidagem".

O que é a PEC da Blindagem?

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem foi aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 16.

O projeto prevê que qualquer abertura de ação penal contra parlamentares dependerá de autorização prévia da maioria absoluta do Senado ou da Câmara.

Na prática, a medida dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares. Para entrar em vigor, o projeto depende da aprovação no Senado.