Cineasta morto em queda de avião dirigiu série sobre desastre da Chapecoense

O cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz está entre as vítimas da queda de um avião na zona rural de Aquidauana, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, na noite desta terça-feira (23). Além dele, morreram no acidente o piloto Marcelo Pereira de Barros, o documentarista Rubens Crispim Jr, e o renomado arquiteto chinês Kongjian Yu.

Luiz Ferraz era diretor especializado em projetos de documentários e obras de não-ficção, e sócio da Olé Produções.

Entre suas produções mais recentes está a série documental "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", que foi indicada ao Emmy Internacional. A produção, disponível no streaming HBO Max, aborda o acidente aéreo da Chapecoense, tragédia ocorrida em novembro de 2016, que matou 71 pessoas, entre jogadores, comissão técnica do time e jornalistas esportivos.

O cineasta também dirigiu a série "To Win or To Win" para MBC/Shahid, maior grupo de mídia árabe, sobre o Al Nassr FC; e fez um episódio da série "All or Nothing: Seleção Brasileira de Futebol", disponível no Amazon Prime Video.

Em nota de pesar publicada nas redes sociais na manhã desta quarta (24), a Olé Produções lamentou a morte do documentarista. "A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor", diz o comunicado.

O acidente em MS

A aeronave de pequeno porte, do modelo Cessna, caiu na região da Fazenda Barra Mansa, uma área turística do Pantanal conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior.

Segundo disse ao g1 a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), o avião explodiu após atingir o solo. Os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados.

As causas da queda são desconhecidas e serão investigadas inicialmente pelo Dracco.