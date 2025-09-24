Diário do Nordeste
Avião cai e mata quatro pessoas no Pantanal de MS

Entre as vítimas está o arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:21)
País
Imagem mostra destroços do avião que caiu no MS
Legenda: As causas da queda ainda são desconhecidas
Foto: Divulgação Polícia Civil do Mato Grosso do Sul

Um avião de pequeno porte caiu, na noite dessa terça-feira (23), na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, matando as quatro pessoas que estavam a bordo. As informações são do g1

Os ocupantes são três brasileiros e um chinês, conforme informou a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). Segundo ela, a aeronave era um modelo Cessna, que explodiu após atingir o solo. Os corpos foram encontrados carbonizados

As vítimas foram identificadas como: Rubens Crispim Jr; Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz; Kongjian Yu; e o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros. 

Vítimas gravavam documentário

Ainda conforme o g1, Kongjian Yu é arquiteto e paisagista, e Luiz Ferraz é documentarista. Segundo amigos de Ferraz, os dois gravavam um documentário sobre "cidades-esponja", conceito desenvolvido pelo chinês para minimizar o impacto de enchentes nas cidades. 

O avião caiu na região da Fazenda Barra Mansa, uma área turística do Pantanal conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior. 

As causas da queda são desconhecidas e serão investigadas inicialmente pelo Dracco. 

