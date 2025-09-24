Saiba quem era o arquiteto que morreu em acidente de avião em MS

O arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu, referência da arquitetura e um dos criadores do conceito de "cidades-esponja", foi uma das quatro vítimas do acidente aéreo ocorrido na noite dessa terça-feira (23), na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Segundo a Comissão de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Kongjian veio ao Brasil para participar da Bienal de Arquitetura e seguiu em missão na região do Pantanal Sul-mato-grossense.

Consagrado na área da arquitetura, era professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório de arquitetura paisagística Turenscape, um dos maiores do mundo. As informações são do portal g1.

Cidades-esponja

Kongjian revolucionou o mercado da arquitetura moderna ao criar o conceito inovador das chamadas "cidades-esponja", projetadas para absorver grandes volumes de água e evitar catástrofes, como a ocorrida no Rio Grande do Sul no ano passado.

"Eu sou de uma pequena vila que tem um rio. Vivi 17 anos como agricultor, isso me ensinou como trabalhar com a natureza", disse Yu em entrevista ao Fantástico, em 2024.

Um artigo da revista Fapesp ressalta os premiados projetos de Yu em cidades chinesas. Ele acreditava em soluções originadas na natureza para absorver, limpar e usar as águas fluviais e pluviais no lugar de canalizações, que expulsam as águas das áreas urbanas.

Vida e carreira

Nascido em 1963 na vila Dongyu, em Jinhua, província de Zhejiang, na China, o arquiteto é de uma família de agricultores. Formou-se pela Universidade Florestal de Beijing e era doutor pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

Kongjian era consultor do governo chinês e chegou a projetar obras em mais de 70 cidades. Era professor da Universidade de Pequim e diretor de um dos maiores escritórios de arquitetura paisagística do mundo.

Acidente

Um avião de pequeno porte caiu, na noite dessa terça-feira (23), na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, matando as quatro pessoas que estavam a bordo.

Além do arquiteto chinês, três brasileiros foram vítimas do acidente, conforme informou a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). Segundo ela, a aeronave era um modelo Cessna, que explodiu após atingir o solo. Os corpos foram encontrados carbonizados.

O avião caiu na região da Fazenda Barra Mansa, uma área turística do Pantanal conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior.

As causas da queda são desconhecidas e serão investigadas inicialmente pelo Dracco.