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Inscrições do concurso do IFCE são prorrogadas até as 14h da quarta-feira (25)

São 276 oportunidades para níveis médio, técnico e superior, e as provas ocorrerão em três cidades do estado: Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
(Atualizado às 07:18)
Ceará
Inscrições do concurso do IFCE são prorrogadas até às 14h da quarta-feira (25)
Legenda: O concurso conta com vagas para os níveis médio, técnico e superior.
Foto: IFCE / Divulgação

As inscrições do concurso público do Instituto Federal do Ceará (IFCE) foram prorrogadas até as 14h da próxima quarta-feira (25). São 276 vagas imediatas para diversas áreas e níveis de escolaridade, das quais 169 são destinadas a docentes (nível superior) e 107 a técnicos administrativos (níveis médio, técnico e superior).

As inscrições devem ser realizadas somente pela internet, por meio do site do Instituto AOCP, organizador da seleção, site http://www.institutoaocp.org.br. As provas objetivas serão aplicadas em três cidades: Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

Duas novas vagas de técnicos administrativos foram criadas: Bibliotecário-Documentalista e Engenheiro de Segurança do Trabalho, cada uma com uma vaga. Além disso, o Edital nº 01/2026, que dispõe sobre o provimento de vagas para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, foi retificado pela instituição.

Entre as alterações, o título de bacharel em Biomedicina foi incluído como uma das habilitações permitidas para assumir o cargo de docente na subárea de Microbiologia Básica e Aplicada.

Docentes

As provas para docentes estão previstas para o dia 26 de abril. Das 169 vagas imediatas para professores, 110 são destinadas à ampla concorrência e as demais atenderão aos sistemas de cotas.

O concurso contempla 63 subáreas, entre elas: Metodologia e Técnicas da Computação (21 vagas); Administração de Empresas; História; Geografia Humana; Língua Portuguesa; Matemática Básica; Física Geral e Experimental; Química Geral; Sistemas de Computação; Libras; Atendimento Educacional Especializado; e Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional.

Os salários iniciais podem variar de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, a depender da titulação do aprovado (tabela completa no edital), somados ao auxílio-alimentação de R$ 1.175,00 e ao auxílio pré-escolar de R$ 484,90.

Para se inscrever, basta acessar o link do concurso:

 https://www.institutoaocp.org.br/concursos/685

Técnicos Administrativos

Com provas previstas para o dia 3 de maio, são 107 vagas imediatas ao todo, das quais 79 são destinadas aos níveis médio e técnico, para vários cargos, dentre eles: Assistente em Administração (20 vagas, maior demanda); Técnico de Tecnologia da Informação; Assistente de Alunos; Técnico de Laboratório (diversas áreas); Técnico em Enfermagem; Técnico em Contabilidade; e Técnico em Agropecuária.

Para o nível superior, são 28 vagas distribuídas entre cargos como: Administrador; Analista de TI; Auditor; Bibliotecário-Documentalista; Contador; Enfermeiro; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Médico; Médico Veterinário; Psicólogo; Pedagogo; Técnico em Assuntos Educacionais; e Zootecnista.

A remuneração inicial dos técnicos administrativos varia de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, a depender do nível da carreira, somados a benefícios como incentivo à qualificação (até 75%), auxílio-alimentação de R$ 1.175,00 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90.

Link do concurso: https://www.institutoaocp.org.br/concursos/686

Sobre o Instituto AOCP

O Instituto AOCP é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades por meio de programas sociais, oferecendo assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

SERVIÇO

Instituto AOCP
www.institutoaocp.org.br
Central de Relacionamento com o Candidato:
candidato@institutoaocp.org.br
Telefone: (44) 3013-4900
Chat IAOCP – acesso diretamente pelo site por meio de smartphone, tablet ou computador.

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