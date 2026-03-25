Primeira diocese criada pelo Papa Leão XIV no Brasil entra em atividade no Ceará

A cidade de Baturité consolidou-se nesta quarta-feira (25) como um centro de relevância religiosa e administrativa para o Ceará com a instalação oficial de sua diocese. Milhares de católicos acompanharam o rito na praça em frente à Catedral de Nossa Senhora da Palma.

O evento marca um momento único para a Igreja Católica já que esta é a primeira diocese criada pelo Papa Leão XIV a entrar em atividade no Brasil, fruto de um processo de aprovação realizado em apenas um ano e meio pela Santa Sé.

O primeiro bispo da diocese, empossado no ato, Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, destacou a honra de liderar esta igreja pioneira.

Legenda: Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu é o primeiro líder da primeira diocese brasileira criada pelo Papa Leão XIV. Foto: Serviço de Comunicação da Arquidiocese de Fortaleza

"É também um privilégio para todos nós, para esta região, esta igreja particular que surge aqui fortalecendo a missão. A primeira criada no Brasil pelo Papa Leão XIV". Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu Bispo

Dom Pepeu afirmou que sua prioridade será "conhecer, escutar e caminhar junto" em uma igreja missionária.

Um sonho de gerações realizado

O Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, mentor do projeto, celebrou a concretização de um desejo de décadas.

"O que nós vemos não é apenas um momento histórico, mas, não tenho dúvida, um desejo de Deus sonhado por tantos corações, uma bênção de Deus para o povo", disse Paixão.

Ele expressou gratidão ao Pontífice pela agilidade inédita na aprovação do pedido.

Governador prega união e proximidade

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, filho da região, ressaltou a importância da nova estrutura para o povo cearense.

"A minha esperança, a minha confiança é que, sendo diocese, esse trabalho é ainda mais intenso e mais próximo do nosso povo", afirmou Elmano.

Legenda: Primeira-dama, Lia Freitas; Dom Luís Pepeu e o governador Elmano de Freitas na cerimônia de inauguração da Diocese de Baturité. Foto: Reprodução/Instagram Lia Freitas.

Fazendo referência ao cenário político e às eleições que se aproximam, Elmano fez um apelo à harmonia.

Vem aí pela frente situações em que nós vamos ter conversas, discussões, gente de um lado, gente de outro. Mas que a gente lembre de hoje, que a gente tenha esse espírito de união, que é o que a Igreja Católica nos ensina". Elmano de Freitas Governador do Ceará

Além disso, o governador reafirmou sua reverência a Dom Pepeu como autoridade religiosa e colocou o Estado como parceiro da diocese.

Marco administrativo para o Maciço

O prefeito de Baturité, Hérberlh Mota, destacou o impacto do feito para o desenvolvimento regional.

"Este é um grande marco religioso, político e administrativo não só para Baturité, mas para a região do Maciço, para o nosso estado do Ceará e para o Brasil". O gestor reforçou o compromisso em apoiar a instituição para fortalecer as famílias da região.

Uma nova estrutura para a fé

A Diocese de Baturité nasce com a missão de atender 14 municípios distribuídos entre as regiões do Maciço de Baturité e do Sertão de Canindé. Sendo a 10ª diocese instalada no Ceará, ela passa a integrar a Província Eclesiástica de Fortaleza como uma diocese sufragânea.

Com sede na Catedral de Nossa Senhora da Palma, em Baturité, a nova circunscrição eclesiástica é um marco histórico por ser a primeira no país instituída sob o pontificado do Papa Leão XIV, tendo sido aprovada pela Santa Sé em um intervalo recorde de apenas um ano e meio após o envio do projeto.