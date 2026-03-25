Arcebispo-bispo e franciscano: quem é Dom Luís Pepeu, líder da nova Diocese no CE?

A partir desta quarta-feira (25), Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu passa a ser o primeiro líder da recém-criada Diocese de Baturité, na região serrana do Ceará, iniciando uma nova etapa em sua longa trajetória pastoral. Aos 69 anos, o capuchinho pernambucano, que passou também pela Bahia, assume a missão.

A nova Diocese de Baturité foi a primeira criada pelo papa Leão XIV no Brasil, a partir do desmembramento da Arquidiocese de Fortaleza, reunindo 14 municípios e 21 paróquias da região.

A nomeação marca o retorno de Dom Pepeu a um governo pastoral direto após anos dedicado a outras funções na Igreja. A mudança ocorreu após ele renunciar à Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia, aceita pelo papa Francisco em 9 de outubro de 2019. Na ocasião, ele se tornou arcebispo-emérito depois de 11 anos à frente da Igreja local.

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À época com 62 anos, Dom Pepeu alegou motivos de saúde, uma das justificativas aceitas pelo Código de Direito Canônico para a renúncia de bispos (que já deve ocorrer obrigatoriamente quando eles completam 75 anos). Naquele ano, ele realizou uma cirurgia para a retirada de duas hérnias.

Em comunicado divulgado pela Arquidiocese de Vitória da Conquista, Dom Pepeu escreveu:

“Reconhecendo diminuírem, nos últimos tempos, minhas capacidades para levar adiante, responsável e adequadamente o que a missão de Arcebispo Metropolitano exige e que foi a mim confiada pela Igreja, decidi, conscientemente, em espírito de fé e com humildade franciscana, solicitar ao Sumo Pontífice o Papa Francisco a renúncia de tão sublime Ofício – o governo pastoral desta Arquidiocese. E hoje, por solicitude e benevolência do Santo Padre, tenho a graça de ser atendido”.

Dom Pepeu passou então a colaborar na Arquidiocese de Olinda e Recife, onde exerceu as funções de vigário-geral e presidente da Câmara de Instrução Processual Arquidiocesana. Nos últimos anos, também atuou como professor de Direito Canônico e Teologia.

A reviravolta veio no dia 1º de janeiro deste ano, quando o papa Leão XIV criou a Diocese de Baturité e nomeou o franciscano como primeiro bispo. Segundo o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, viu-se a necessidade de uma nova Igreja particular que respondesse melhor às realidades humanas, sociais e religiosas do Maciço de Baturité.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) saudou o novo serviço do bispo: “Agradecemos por dizer sim a essa missão confiada pela Igreja, cientes de que seu carisma franciscano, sua vivência eclesial e sua doação, serão sinais daquilo que o Santo Padre Leão XIV deseja”, declarou a entidade.

Legenda: Arcebispo-bispo foi nomeado para Baturité em janeiro deste ano, pelo papa Leão XIV. Foto: Reprodução/Arquidiocese de Fortaleza.

Por que ele é “arcebispo-bispo”?

Em mensagem destinada aos fiéis de Baturité, em janeiro deste ano, Dom Pepeu pediu a colaboração fraterna de movimentos, pastorais e demais expressões eclesiais.

“Acolho a missão com disponibilidade, alegria e espírito de serviço, consciente dos desafios e esperançoso na ação do Espírito Santo. Peço, humilde e franciscanamente, que me acompanhem com suas orações, para que eu possa ser um pastor segundo o Coração de Jesus, Bom Pastor”, escreveu.

Apesar de agora liderar uma Diocese - e não mais uma Arquidiocese - Dom Pepeu mantém o título de arcebispo por já ter ocupado anteriormente esse cargo.

Por isso, na nova função, ele é oficialmente designado como “arcebispo-bispo de Baturité”, uma forma de preservar a dignidade do título adquirido anteriormente no episcopado.

Trajetória pastoral

Dom Luís Pepeu chega ao Ceará trazendo uma bagagem pastoral marcada pela formação acadêmica, experiência administrativa e o estilo simples da espiritualidade franciscana. A história do religioso está ligada à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap), um ramo da família fundada por São Francisco de Assis. Seu carisma enfatiza vida simples, pobreza, fraternidade, oração e proximidade com os mais pobres, valorizando a pregação popular, a vida comunitária e a humildade.

Ele nasceu em Caruaru, em Pernambuco, em 18 de fevereiro de 1957. Ingressou no convento dos capuchinhos da cidade com apenas 11 anos, iniciando a formação religiosa. Aos 20, realizou o noviciado (uma das etapas da formação) em Vitória da Conquista (BA).

Desde 2004, ele foi ordenante principal ou co-ordenante de outros 11 bispos católicos. Os marcos na vida religiosa incluem:

1978 - Professa os votos religiosos na Ordem e inicia estudos de filosofia e teologia para o sacerdócio.

1982 - É ordenado sacerdote, em 8 de dezembro, após concluir a formação teológica no Instituto de Teologia do Recife.

1998 - Conclui a licenciatura em Direito Canônico na Catholic University of America, em Washington.

2001 - Obtém o doutorado em Direito Canônico na Universidade São Tomás de Aquino (Angelicum), em Roma. Também é nomeado bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco, por São João Paulo II. Escolheu como lema episcopal “Ne timeas tecum ego sum”, que significa “Não temas, estou contigo”.

2008 - É nomeado arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Vitória da Conquista pelo papa Bento XVI, tomando posse em setembro.

2019 - Tem a renúncia aceita pelo papa Francisco, tornando-se arcebispo-emérito. Passa a colaborar com a Arquidiocese de Olinda e Recife.

2026 - É nomeado primeiro bispo da Diocese de Baturité, com o título de arcebispo-bispo.

Legenda: Dom Pepeu esteve em Guaramiranga para retiro espiritual em fevereiro de 2025. Foto: Divulgação/Diocese de Picos.

Retiro no Ceará

A escolha do bispo para o Ceará tem coincidências importantes: em fevereiro de 2025, Dom Pepeu foi o pregador de um retiro espiritual em Guaramiranga, cidade que fará parte da nova Diocese. O evento ocorreu no Convento dos Capuchinhos, ordem à qual ele é ligado.

Conforme lembrou em entrevista à Arquidiocese de Fortaleza, em fevereiro deste ano, o retiro foi organizado pela Diocese de Picos, no Piauí. A reunião ocorre anualmente para o aprofundamento espiritual e renovação da força missionária do clero.

Assim, acredita que a escolha para liderar a área onde esteve há pouco tempo foi uma obra de Deus. Segundo Dom Pepeu, ele próprio foi surpreendido pelo novo chamado porque já era arcebispo-emérito. Porém, sentiu a confiança depositada a ele por Leão XIV para o pastoreio e aceitou a nomeação.

Quais cidades são da nova Diocese?

A catedral da nova Diocese de Baturité será a Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité. A circunscrição eclesiástica passa a englobar um território de 14 municípios que antes estavam sob responsabilidade da Arquidiocese de Fortaleza:

Acarape Aracoiaba Aratuba Barreira Baturité Canindé Caridade Guaramiranga Mulungu Pacoti Ocara Palmácia Paramoti Redenção

Juntas, elas somam um total de 298.221 habitantes, dos quais cerca de 239 mil são católicos, segundo os dados do Censo de 2022.

Cerimônia oficial de instalação

A instalação oficial da Diocese de Baturité acontecerá em celebração às 18h desta quarta-feira (25), feriado estadual da data magna do Ceará.

Baturité se prepara para receber um público estimado em cerca de 8 mil pessoas. Já estão confirmadas as presenças de 40 bispos, mais de 250 padres e cerca de 100 seminaristas, além de autoridades regionais.