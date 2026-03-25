Arcebispo-bispo e franciscano: quem é Dom Luís Pepeu, líder da nova Diocese no CE?
Pernambucano tem 69 anos e chefiará Igreja Católica em 14 cidades.
A partir desta quarta-feira (25), Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu passa a ser o primeiro líder da recém-criada Diocese de Baturité, na região serrana do Ceará, iniciando uma nova etapa em sua longa trajetória pastoral. Aos 69 anos, o capuchinho pernambucano, que passou também pela Bahia, assume a missão.
A nova Diocese de Baturité foi a primeira criada pelo papa Leão XIV no Brasil, a partir do desmembramento da Arquidiocese de Fortaleza, reunindo 14 municípios e 21 paróquias da região.
A nomeação marca o retorno de Dom Pepeu a um governo pastoral direto após anos dedicado a outras funções na Igreja. A mudança ocorreu após ele renunciar à Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia, aceita pelo papa Francisco em 9 de outubro de 2019. Na ocasião, ele se tornou arcebispo-emérito depois de 11 anos à frente da Igreja local.
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À época com 62 anos, Dom Pepeu alegou motivos de saúde, uma das justificativas aceitas pelo Código de Direito Canônico para a renúncia de bispos (que já deve ocorrer obrigatoriamente quando eles completam 75 anos). Naquele ano, ele realizou uma cirurgia para a retirada de duas hérnias.
Em comunicado divulgado pela Arquidiocese de Vitória da Conquista, Dom Pepeu escreveu:
“Reconhecendo diminuírem, nos últimos tempos, minhas capacidades para levar adiante, responsável e adequadamente o que a missão de Arcebispo Metropolitano exige e que foi a mim confiada pela Igreja, decidi, conscientemente, em espírito de fé e com humildade franciscana, solicitar ao Sumo Pontífice o Papa Francisco a renúncia de tão sublime Ofício – o governo pastoral desta Arquidiocese. E hoje, por solicitude e benevolência do Santo Padre, tenho a graça de ser atendido”.
Dom Pepeu passou então a colaborar na Arquidiocese de Olinda e Recife, onde exerceu as funções de vigário-geral e presidente da Câmara de Instrução Processual Arquidiocesana. Nos últimos anos, também atuou como professor de Direito Canônico e Teologia.
A reviravolta veio no dia 1º de janeiro deste ano, quando o papa Leão XIV criou a Diocese de Baturité e nomeou o franciscano como primeiro bispo. Segundo o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, viu-se a necessidade de uma nova Igreja particular que respondesse melhor às realidades humanas, sociais e religiosas do Maciço de Baturité.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) saudou o novo serviço do bispo: “Agradecemos por dizer sim a essa missão confiada pela Igreja, cientes de que seu carisma franciscano, sua vivência eclesial e sua doação, serão sinais daquilo que o Santo Padre Leão XIV deseja”, declarou a entidade.
Por que ele é “arcebispo-bispo”?
Em mensagem destinada aos fiéis de Baturité, em janeiro deste ano, Dom Pepeu pediu a colaboração fraterna de movimentos, pastorais e demais expressões eclesiais.
“Acolho a missão com disponibilidade, alegria e espírito de serviço, consciente dos desafios e esperançoso na ação do Espírito Santo. Peço, humilde e franciscanamente, que me acompanhem com suas orações, para que eu possa ser um pastor segundo o Coração de Jesus, Bom Pastor”, escreveu.
Apesar de agora liderar uma Diocese - e não mais uma Arquidiocese - Dom Pepeu mantém o título de arcebispo por já ter ocupado anteriormente esse cargo.
Por isso, na nova função, ele é oficialmente designado como “arcebispo-bispo de Baturité”, uma forma de preservar a dignidade do título adquirido anteriormente no episcopado.
Trajetória pastoral
Dom Luís Pepeu chega ao Ceará trazendo uma bagagem pastoral marcada pela formação acadêmica, experiência administrativa e o estilo simples da espiritualidade franciscana. A história do religioso está ligada à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap), um ramo da família fundada por São Francisco de Assis. Seu carisma enfatiza vida simples, pobreza, fraternidade, oração e proximidade com os mais pobres, valorizando a pregação popular, a vida comunitária e a humildade.
Ele nasceu em Caruaru, em Pernambuco, em 18 de fevereiro de 1957. Ingressou no convento dos capuchinhos da cidade com apenas 11 anos, iniciando a formação religiosa. Aos 20, realizou o noviciado (uma das etapas da formação) em Vitória da Conquista (BA).
Desde 2004, ele foi ordenante principal ou co-ordenante de outros 11 bispos católicos. Os marcos na vida religiosa incluem:
- 1978 - Professa os votos religiosos na Ordem e inicia estudos de filosofia e teologia para o sacerdócio.
- 1982 - É ordenado sacerdote, em 8 de dezembro, após concluir a formação teológica no Instituto de Teologia do Recife.
- 1998 - Conclui a licenciatura em Direito Canônico na Catholic University of America, em Washington.
- 2001 - Obtém o doutorado em Direito Canônico na Universidade São Tomás de Aquino (Angelicum), em Roma. Também é nomeado bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco, por São João Paulo II. Escolheu como lema episcopal “Ne timeas tecum ego sum”, que significa “Não temas, estou contigo”.
- 2008 - É nomeado arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Vitória da Conquista pelo papa Bento XVI, tomando posse em setembro.
- 2019 - Tem a renúncia aceita pelo papa Francisco, tornando-se arcebispo-emérito. Passa a colaborar com a Arquidiocese de Olinda e Recife.
- 2026 - É nomeado primeiro bispo da Diocese de Baturité, com o título de arcebispo-bispo.
Retiro no Ceará
A escolha do bispo para o Ceará tem coincidências importantes: em fevereiro de 2025, Dom Pepeu foi o pregador de um retiro espiritual em Guaramiranga, cidade que fará parte da nova Diocese. O evento ocorreu no Convento dos Capuchinhos, ordem à qual ele é ligado.
Conforme lembrou em entrevista à Arquidiocese de Fortaleza, em fevereiro deste ano, o retiro foi organizado pela Diocese de Picos, no Piauí. A reunião ocorre anualmente para o aprofundamento espiritual e renovação da força missionária do clero.
Assim, acredita que a escolha para liderar a área onde esteve há pouco tempo foi uma obra de Deus. Segundo Dom Pepeu, ele próprio foi surpreendido pelo novo chamado porque já era arcebispo-emérito. Porém, sentiu a confiança depositada a ele por Leão XIV para o pastoreio e aceitou a nomeação.
Quais cidades são da nova Diocese?
A catedral da nova Diocese de Baturité será a Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité. A circunscrição eclesiástica passa a englobar um território de 14 municípios que antes estavam sob responsabilidade da Arquidiocese de Fortaleza:
- Acarape
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Baturité
- Canindé
- Caridade
- Guaramiranga
- Mulungu
- Pacoti
- Ocara
- Palmácia
- Paramoti
- Redenção
Juntas, elas somam um total de 298.221 habitantes, dos quais cerca de 239 mil são católicos, segundo os dados do Censo de 2022.
Cerimônia oficial de instalação
A instalação oficial da Diocese de Baturité acontecerá em celebração às 18h desta quarta-feira (25), feriado estadual da data magna do Ceará.
Baturité se prepara para receber um público estimado em cerca de 8 mil pessoas. Já estão confirmadas as presenças de 40 bispos, mais de 250 padres e cerca de 100 seminaristas, além de autoridades regionais.