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Data Magna: Saiba o que abre e fecha no feriado desta quarta-feira (25)

A data celebra a abolição da escravatura no Estado, em 1884.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:34)
Ceará
Praia de areia dourada com ondas do mar azul claro e um calçadão com palmeiras e edifícios ao fundo, em uma vista aérea de uma costa tropical.
Legenda: Data é o único feriado estadual do Ceará.
Foto: Jade Queiroz/Ministério do Turismo.

O feriado da Data Magna é celebrado em todo o Ceará na próxima quarta-feira (25). A data celebra os 142 anos da abolição da escravatura no Estado, que se tornou o primeiro a realizar este feito em todo o País.

Em razão da data, alguns serviços e estabelecimentos podem ter o funcionamento alterado.O Diário do Nordeste preparou uma lista com o que funciona normalmente e o que não abre durante este dia.

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Bancos

Os bancos não abrirão para atendimento presencial ao público durante o feriado. Neste dia, transações por Pix poderão ser feitas normalmente. Porém, demais compensações bancárias, incluindo a TED, são efetivadas apenas na quinta-feira (26).

À reportagem, a Federação Brasileira de Bancos reforçou que contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado.

Bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do Estado funcionarão normalmente, com horários determinados pelos próprios estabelecimentos.

Supermercado

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que o funcionamento dos supermercados seguirá normalmente no Estado do Ceará. Os horários, no entanto, podem variar conforme a organização de cada estabelecimento.

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis em todo o Estado funcionarão normalmente durante o feriado desta quarta.

Enel

A Enel Distribuição Ceará informou que manterá equipes operando normalmente em todo o Estado para garantir o fornecimento de energia. Já as lojas de atendimento ficarão fechadas, retomando o funcionamento na quinta-feira, em horário normal.

Linhas de Ônibus

Em decorrência do Dia de São José, a escala de ônibus na Capital funcionará como um dia de domingo, com 25 veículos reserva disponíveis nos terminais de integração, para circulação conforme a demanda. Além disso, 10 linhas terão programação especial, com reforço de frota.

Conforme informações da Etufor, haverá ônibus reservas nos terminais das 5h às 20h para atender melhor a população. Eles serão distribuídos da seguinte forma:

  • Siqueira (6);
  • Parangaba (5);
  • Conjunto Ceará (2);
  • Antônio Bezerra (3);
  • Messejana (4);
  • Papicu (3);
  • Lagoa (2).

A Etufor também informou que as unidades do Vapt Vupt (Shopping Parangaba, Antônio Bezerra, Messejana, Centro e RioMar Fortaleza), no RioMar Kennedy, na Casa do Cidadão (Iguatemi) e na Central de Atendimento na Câmara Municipal de Fortaleza terão o atendimento ao público suspenso, em virtude do feriado da Data Magna.

A sede da Etufor, no bairro Passaré, também estará fechada. Os atendimentos retornam normalmente na quinta-feira.

Metrofor

Metrô e VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão operação especial nesta quarta-feira, em decorrência do feriado da Data Magna do Ceará.

Conforme o Metrofor, as linhas Sul, Nordeste e Oeste iniciam por volta de 5h30 (Carlito Benevides) e 5h40 (Chico da Silva) e seguem até o início da noite. O Ramal Aeroporto funcionará a partir das 7h. Os VLTs de Sobral e Cariri não operam neste feriado.

Shopping Iguatemi

  • Lojas, quiosques e operações de lazer: 10h às 22h;
  • Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h;
  • Academia Bodytech: 7h às 13h ;
  • Restaurantes: 11h30 às 22h;
  • Cinema: 13h às 22h;
  • Supermercados: 7h às 22h;
  • Inside Park: 7h às 21h;
  • Cobasi: 9h às 21h;
  • Laboratório Emílio: 7h às 17h - Coleta até 16h30;
  • Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão, Correios e Lotérica: Fechados.

Shopping Parangaba

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de alimentação: 10h às 22h;
  • Clínicas: atendimento conforme horários agendados;
  • Selfit Academia: 8h às 18h;
  • Lotérica: fechado;
  • Cagece: fechado;
  • Vapt Vupt: fechado;
  • Cinema: conforme os horários das sessões UCI;
  • Studio Games: 10h às 22h;
  • Clubinho do Mar: 10h às 22h;
  • Aero Jump: 10h às 22h;
  • Game Station: 12h às 22h;
  • Parque Turma da Mônica: 10h às 22h.

Shopping Benfica

  • Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h;
  • Lojas americanas: 10h às 22h;
  • Mercadinho: 07 às 22h;
  • Farmácia: 10h às 22h;
  • Lotérica: Fechado;
  • Caixa: Fechado;
  • Cagece: Fechado;
  • Casa do Cidadão: Fechado;
  • CCI: Fechado;
  • Detran: Fechado.

Terrazo Shopping

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Alimentação e lazer: 10h às 22h;
  • Greenlife: 8h às 16h;
  • Supermercado Guará: 7h às 22h;
  • Cinema: conforme programação dos filmes.

Shopping Eusébio

  • Lojas e quiosques: 09h às 21h;
  • Praça de alimentação: 11h às 22h;
  • Frangolândia: 06h às 00h;
  • Americanas: 09h às 21h;
  • Pasto & Pizza: 07h às 23h;
  • McDonald's: 10h às 23h;
  • Dose Certa: 07h30 às 22h;
  • Smart Fit: 08h às 17h;
  • Cinema: De acordo com as sessões;
  • Lotérica, Detran e Bancos (Itaú e Bradesco): Fechados.

Grand Shopping

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Alimentação e lazer: 10h às 22h;
  • Cinema: funcionamento normal, conforme programação;
  • Smart Fit: 8h às 17h;
  • Bancos: fechados.

RioMar Fortaleza

  • Lojas e quiosques: abrem normal, das 10h às 22h;
  • Greenlife: 07h às 17h;
  • Loteria Boa Sorte: 10h às 17h;
  • Clínica Sim: 06h30 às 20h;
  • Otomax Saúde: 08h às 19h;
  • Otomax Estética: 08h às 21h;
  • Labor Câmbio: 10h às 21h;
  • Comunicare: 10h às 16h;
  • Game Station: 12h às 22h;
  • Cinépolis: verificar programação no site;
  • Órgãos Públicos: fechados;
  • Laboratório Carlos Ribeiro: fechado.
  • ​Caixa Econômica: fechado

RioMar Kennedy

  • Lojas e quiosques: abrem normal, das 10h às 22h;
  • Smartfit - 8h às 17h;
  • Pakaraka - 12h às 22h;
  • Cinepolis - se acordo com a programação do site;
  • Loteria Aldeota - Fechado;
  • Wetern Union - Fechado;
  • Planet Park - Fechado;
  • Órgãos públicos - Fechados.

*Esta matéria será atualizada conforme novas informações dos estabelecimentos demandados forem recebidas.

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