Data Magna: Saiba o que abre e fecha no feriado desta quarta-feira (25)
A data celebra a abolição da escravatura no Estado, em 1884.
O feriado da Data Magna é celebrado em todo o Ceará na próxima quarta-feira (25). A data celebra os 142 anos da abolição da escravatura no Estado, que se tornou o primeiro a realizar este feito em todo o País.
Em razão da data, alguns serviços e estabelecimentos podem ter o funcionamento alterado.O Diário do Nordeste preparou uma lista com o que funciona normalmente e o que não abre durante este dia.
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Veja o que abre e fecha na Data Magna do Ceará
Bancos
Os bancos não abrirão para atendimento presencial ao público durante o feriado. Neste dia, transações por Pix poderão ser feitas normalmente. Porém, demais compensações bancárias, incluindo a TED, são efetivadas apenas na quinta-feira (26).
À reportagem, a Federação Brasileira de Bancos reforçou que contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado.
Bares e restaurantes
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do Estado funcionarão normalmente, com horários determinados pelos próprios estabelecimentos.
Supermercado
A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que o funcionamento dos supermercados seguirá normalmente no Estado do Ceará. Os horários, no entanto, podem variar conforme a organização de cada estabelecimento.
Postos de combustíveis
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis em todo o Estado funcionarão normalmente durante o feriado desta quarta.
Enel
A Enel Distribuição Ceará informou que manterá equipes operando normalmente em todo o Estado para garantir o fornecimento de energia. Já as lojas de atendimento ficarão fechadas, retomando o funcionamento na quinta-feira, em horário normal.
Linhas de Ônibus
Em decorrência do Dia de São José, a escala de ônibus na Capital funcionará como um dia de domingo, com 25 veículos reserva disponíveis nos terminais de integração, para circulação conforme a demanda. Além disso, 10 linhas terão programação especial, com reforço de frota.
Conforme informações da Etufor, haverá ônibus reservas nos terminais das 5h às 20h para atender melhor a população. Eles serão distribuídos da seguinte forma:
- Siqueira (6);
- Parangaba (5);
- Conjunto Ceará (2);
- Antônio Bezerra (3);
- Messejana (4);
- Papicu (3);
- Lagoa (2).
A Etufor também informou que as unidades do Vapt Vupt (Shopping Parangaba, Antônio Bezerra, Messejana, Centro e RioMar Fortaleza), no RioMar Kennedy, na Casa do Cidadão (Iguatemi) e na Central de Atendimento na Câmara Municipal de Fortaleza terão o atendimento ao público suspenso, em virtude do feriado da Data Magna.
A sede da Etufor, no bairro Passaré, também estará fechada. Os atendimentos retornam normalmente na quinta-feira.
Metrofor
Metrô e VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão operação especial nesta quarta-feira, em decorrência do feriado da Data Magna do Ceará.
Conforme o Metrofor, as linhas Sul, Nordeste e Oeste iniciam por volta de 5h30 (Carlito Benevides) e 5h40 (Chico da Silva) e seguem até o início da noite. O Ramal Aeroporto funcionará a partir das 7h. Os VLTs de Sobral e Cariri não operam neste feriado.
Shopping Iguatemi
- Lojas, quiosques e operações de lazer: 10h às 22h;
- Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h;
- Academia Bodytech: 7h às 13h ;
- Restaurantes: 11h30 às 22h;
- Cinema: 13h às 22h;
- Supermercados: 7h às 22h;
- Inside Park: 7h às 21h;
- Cobasi: 9h às 21h;
- Laboratório Emílio: 7h às 17h - Coleta até 16h30;
- Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão, Correios e Lotérica: Fechados.
Shopping Parangaba
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praça de alimentação: 10h às 22h;
- Clínicas: atendimento conforme horários agendados;
- Selfit Academia: 8h às 18h;
- Lotérica: fechado;
- Cagece: fechado;
- Vapt Vupt: fechado;
- Cinema: conforme os horários das sessões UCI;
- Studio Games: 10h às 22h;
- Clubinho do Mar: 10h às 22h;
- Aero Jump: 10h às 22h;
- Game Station: 12h às 22h;
- Parque Turma da Mônica: 10h às 22h.
Shopping Benfica
- Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h;
- Lojas americanas: 10h às 22h;
- Mercadinho: 07 às 22h;
- Farmácia: 10h às 22h;
- Lotérica: Fechado;
- Caixa: Fechado;
- Cagece: Fechado;
- Casa do Cidadão: Fechado;
- CCI: Fechado;
- Detran: Fechado.
Terrazo Shopping
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Alimentação e lazer: 10h às 22h;
- Greenlife: 8h às 16h;
- Supermercado Guará: 7h às 22h;
- Cinema: conforme programação dos filmes.
Shopping Eusébio
- Lojas e quiosques: 09h às 21h;
- Praça de alimentação: 11h às 22h;
- Frangolândia: 06h às 00h;
- Americanas: 09h às 21h;
- Pasto & Pizza: 07h às 23h;
- McDonald's: 10h às 23h;
- Dose Certa: 07h30 às 22h;
- Smart Fit: 08h às 17h;
- Cinema: De acordo com as sessões;
- Lotérica, Detran e Bancos (Itaú e Bradesco): Fechados.
Grand Shopping
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Alimentação e lazer: 10h às 22h;
- Cinema: funcionamento normal, conforme programação;
- Smart Fit: 8h às 17h;
- Bancos: fechados.
RioMar Fortaleza
- Lojas e quiosques: abrem normal, das 10h às 22h;
- Greenlife: 07h às 17h;
- Loteria Boa Sorte: 10h às 17h;
- Clínica Sim: 06h30 às 20h;
- Otomax Saúde: 08h às 19h;
- Otomax Estética: 08h às 21h;
- Labor Câmbio: 10h às 21h;
- Comunicare: 10h às 16h;
- Game Station: 12h às 22h;
- Cinépolis: verificar programação no site;
- Órgãos Públicos: fechados;
- Laboratório Carlos Ribeiro: fechado.
- Caixa Econômica: fechado
RioMar Kennedy
- Lojas e quiosques: abrem normal, das 10h às 22h;
- Smartfit - 8h às 17h;
- Pakaraka - 12h às 22h;
- Cinepolis - se acordo com a programação do site;
- Loteria Aldeota - Fechado;
- Wetern Union - Fechado;
- Planet Park - Fechado;
- Órgãos públicos - Fechados.
*Esta matéria será atualizada conforme novas informações dos estabelecimentos demandados forem recebidas.